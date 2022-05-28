مشروب زيادة التركيز وتسريع الحفظ ومقاومة النسيان للكبار والصغار والوقاية من الزهايمر

النسيان وفقدان القدرة على التذكر ومرض الزهايمر أصبحت مشاكل تواجه الكثيرون والطلاب يعانون عند استذكار دروسهم من عدم القدرة على التركيز والتذكر والموظفين في أعمالهم أيضاً من كثرة الشغل والضغط والتوتر يصبحون غير قادرين على تذكر جميع المعلومات الخاصة بالشغل لذلك يبحث معظم الناس الكبار والصغار عن مشروبات طبيعية يتم تناولها عند العمل أو أثناء المذاكرة تساعدهم فى التركيز والتذكر بشكل أفضل دون الحاجة إلى العقاقير الطبية.

مشروبات تساعد فى تنشيط الذاكرة ومقاومة النسيان

تتوافر العديد من المشروبات الطبيعية التى ينصح بتناولها لتحسين عمل العقل وتعزيز قدراته ومنها: