لمع عفش بيتك تلميع الخشب والموبيليا هترجعي الخشب القديم جديد من تاني بنفسك ومن غير فلوس

يعتبر تلميع الخشب والموبيليا من الأشياء المهمة في تنظيف المنزل ويجب إستخدام طريقة صحيحة لعدم ضرر الخشب، هناك الكثير من الأشخاص يبحثون عن وصفات لتلميع الخشب بطريقة سريعة وسهله، معنا سنقدم لكم أسهل الوصفات لتلميع الخشب والموبيليا.

طريقة لتلميع الخشب والموبيليا

يوجد العديد من طرق لتلميع الخشب والموبيليا ومنها ما يلي.

المكونات المطلوبة لتجهيز الخلطة لتلميع الخشب والموبيليا

عصير ليمونه.

نصف كوب من مسحوق الغسيل المفضل لديك.

لترين ونصف من الماء.

٢ كوب كلور.

طريقة التحضير الخلطة

نقوم بوضع الماء في جردل ثم نقوم بوضع المكونات على الماء ويقلب ثم نقوم بمسح الخشب والموبيليا بقماشة قطنية لإزالة الأتربة.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع القماشة في الخلطة، ثم نقوم بمسح الموبيليا والخشب.

سوف ترى أن الخشب والموبيليا لامع ونظيف وبدون بقع، ويمكن استخدام هذه الخلطة في تنظيف ارضيه المنزل المصنوعة من الباركيه.

طريقة اخري لتنظيف الموبيليا والخشب

المكونات المطلوبة لتجهيز الخلطة

ربع كوب من مسحوق غسيل المواعين.

ربع كوب من الخل.

لترين ماء.

ملعقة كبيره من الملح.

طريقة التحضير

نضع الماء في جردل ثم نقوم بوضع باقي المكونات على الماء، ثم بعد ذلك نقوم بإزالة الأتربة أولًا قبل استخدام الخلطة هذه الخطوة مهمة.

ثم نقوم بوضع قماشه قطنية في الخلطة ونقوم بعصرها نصف عصره ثم نقوم بتلميع الخشب والموبيليا بها وعندما تتسخ القماشة نقوم بوضعها في الخلطة مرة أخرى.

ونقوم باستخدامها مرة اخرى حتى تلميع الخشب والموبيليا.

طريقة أخرى لتنظيف وتلميع الخشب

المكونات المطلوبة

ملعقتان من كريم الفازلين.

قماشه يفضل تكون قطنية.

طريقة الاستخدام

نقوم بوضع كريم الفازلين على القماشة ثم بعد ذلك نقوم بمسح الخشب والموبيليا بها ستلاحظ أن الخشب والموبيليا لامع ونظيف جدًا.