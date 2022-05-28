شوف تسوق الآن مع أسواق العثيم بأقوي العروض وأسترجع 50% من مشترياتكم

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كيس أرز الوليمة مزه بسمتي، وزن الكيس 10 كيلو، بسعر 59.95 ريال بدلاً من 80.95 ريال.

كرتونة دجاج ساديا مجمد، سعر الكرتونة 178.95 ريال بدلاً من 210.00 ريال.

حبة دجاج مجمد من ساديا، بوزن 1200 جرام، بسعر 18.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال.

صابون تايد بودر مركز، وزن الكيس 4.50 كيلو، متاح شراء، بسعر 36.95 ريال بدلاً من 71.95 ريال.

شبية قشطة بوك 6 قطع × 160 جرام، بسعر 12.95 ريال بدلاً 20.95 ريال. عروض البقالة والسلع التمونية من أسواق العثيم لحم عجل بلدي طازج بدون عظم، سعر الكيلو 59.95 ريال.

لحم عجل بلدي بالعظم، سعر الكيلو 47.95 ريال.

لحم حاشي بدون عظم طازج، سعر الكيلو 39.95 ريال.

لحم حاشي بالعظم طازج، سعر الكيلو 29.95 ريال.

شبية جبنه السعودية فيتا أبيض، سعر الكيلو 10.95 ريال.

شبية جبنه أسطنبول صفراء، سعر الكيلو 15. 95 ريال.

لبنه بينار طازجة، سعر العلبة 57.50 ريال. سعر الكيلو 20.95 ريال.

زيتون ماريتا كالاماتا جامبو، سعر الكيلو 20.95 ريال.

مربي مشمش شهد، سعر الكيلو 12.95 ريال. قسم الحلويات والمعجنات خصم 50% عند شراء كنافة بالقشطة، سعر الكيلو 23.00 ريال بدلاً من 46.00 ريال.

تورتة شوكلاتة وكراميل وسط، بسعر 39.95 ريال بدلاً من 49.95 ريال.

كيك الدخن وزن الحبة 500 جرام، بسعر 12.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال.

زود ساندوتش بالجبنة السائلة، 5 قطع + 1 مجاناً، بسعر 5.50 ريال بدلاً من 6.75 ريال.

معمول بالتمر سعر الكيلو 19.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال.

زويد فطير مشلتت بالزبدة، سعر القطعة 5.95 ريال بدلاً من 6.95 ريال.

زويد خبز أبيض شرائح، سعر الكيس 3.95 ريال بدلاً من 4.95 ريال.

زويد شابورة متنوعة زبدة، سمسم، حبة البركة، سعر العلبة 7.50 ريال بدلاً من 10.50 ريال. عمر شويل - جدة تسوق الآن مع أسواق العثيم بأقوي العروض وأسترجع 50% من مشترياتكم - ثقفني

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