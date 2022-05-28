نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اجدد عروض العثيم السبت 27 شوال 1443 تخفيضات تصل الي 50% لمده 24 ساعه فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير للغايه عبر محرك البحث دائما في كل اسبوع علي عروض العثيم السبت حيث تعد من اقوي العروض التي تقدمها متاجر ومولات وسوبر ماركت العثيم في يوم السبت من كل اسبوع حيث نقدم لكم من خلال هذا المقال جميع المنتجات التي تحتوي عليها عروض عبدلله العثيم كي تتعرفوا عليها وتستفيدوا منها لذالك لا تفوتكم تلك التخفيضات التي تستمر لفتره محدده لذالك سارعوا قبل انتهاء العرض ونفاذ الكميه.

عروض العثيم السبت

تحتوي اسواق عبدلله العثيم علي جميع انواع السلع والمنتجات الغذائيه حيث تقدم افضل واجود انواعها لذالك يرغب العديد دائما من الاستفاده من عروضها قبل نفاذ الكميه حيث ان هناك اقبال مرتفع لم تشهده اسواق العثيم من قبل علي عروض العثيم السبت والتي تحتوي علي جميع المنتجات التي يحتاج اليها كل منزل بارخص الاسعار كي يتمكن كافه المقيمين في جميع المدن في المملكه العربيه السعوديه من الاستفاده من هذا العرض.

مجله عروض العثيم السبت

تشمل اسواق العثيم علي اقوي انواع الخصم علي جميع المشروبات الساخنه والبارده حيث تقدم ايضا الفواكه واللحوم والمعلبات الغذائيه بجميع انواعها وايضا السلع المختلفه والتي سوف نعرضها لكم من خلال هذا المقال كي تتعرفوا علي اسعار المنتجات حيث يمكن لكم الطلب من خلال الانترنت او الذهاب لاقرب فرع لكم والاستفاده من تلك المنتجات قبل نفاذها من جميع متاجر واسواق العثيم.

تحتوي عروض العثيم السبت علي جميع انواع البسكويت حيث تقدم بكسويت بالزن شوكلاته وبندق بسعر 6.95 ريال سعودي فقط وشيبسي تسالي كاتشب وتورتينا ايضا بسعر 14.95 ريال سعودي فقط كما تشمل القهوه الناعمه وخلطه الوليمه بسعر 11.95 ريال سعودي وشاي خدير اسود كيس بسعر 13.95 ريال سعودي فقط وقشطه التاج الذهبي وحليب سائل مفتاح وجميع انواع الاجهزه المنزليه ومستلمات المطبخ.

تحتوي عروض العثيم السبت علي مقلاه وطقم طبخ هوم اواي بسعر 125 ريال سعودي وطقم قدور رويال فوود غير لاصق بسعر 119 ريال سعودي وطقم قدور تيفال بسعر 175 ريال سعودي وقفازات الهدي كبير وسطل بريتماكس مع مساحه وشنطه سفر بسعر 135 ريال سعودي وترموس فالك 1 لتر بسعر 49 ريال سعودي فقط ومقلاه من الجرانيت ايضا بسعر 49 ريال.

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