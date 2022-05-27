طريقة عبقرية سحب الفلوس من الـ ATM ماكينات الصراف الآلي بدون بطاقة في دقيقتين

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هناك طريقة بسيطة يمكن من خلالها سحب الأموال من اي ماكينة صرافة بدون استخدام البطاقة الخاصة بها، ليس ذلك فقط ومن دون وجود حساب خاص في هذا البنك، هذه لبس عملية نصب واحتيال، ولكن أصبح نظام المحفظة الإلكترونية المتواجدة على خطوط الهاتف تحقق هذه النتيجة بكل سهولة ويتم هذا السحب من خلال المحفظة الخاصة بهذا الشخص بكل سهول، تابعونا الان للتعرف على تفاصيل هذا الموضوع بشكل تفصيلي.
طريقة سحب أموال من ماكينة الصرافة بدون بطاقة
بالفعل أصبح الآن بإمكانكم القيام بسحب أي أموال من خلال ماكينة الصرافة في اي وقت بدون الحاجة إلى استخدام البطاقة، وهذه الطريقة يمكن أن تحدث بشرط وجود حساب لهذا الشخص في المحفظة الخاصة بأي شركة من شركات المحمول وهذه قد يحافظ على الأموال من السرقة أو الضياع ويمكن سحب الاموال في وقت من ماكينة الصرافة الآلية بكل سهولة، وخطوات الاستخدام كالتالي:
- يتم الدخول الى المحفظة من خلال الرقم المخصص حسب شركة المحمول فودافون او اورانج أو اتصالات.
- أو الدخول الى التطبيق الخاص على الجهاز.
- يتم بعد ذلك الدخول على خدمة السحب من جهاز ATM.
- بعد ذلك سوف يتطلب منك إدخال قيمة الأموال المطلوب سحبها.
- يمكنك إدخال القيمة، لابد من ادخال الرقم السري الخاص بهذه المحفظة وذلك لحفظ البيانات والامان، وبعد التأكيد سوف يتم إرسال كود خاص بالماكينة على رقم الهاتف الخاص بك.
- يمكنك الآن التوجه إلى الماكينة الخاصة بالصيرافة، ويتم اختيار خدمة “Cardless”.
- بعد ذلك يتم تحديد وكتابة الكود الذي قد تم الحصول عليه من المحفظة.
- وإدخال رقم الهاتف الخاص بالمحافظة.
- ثم ادخال قيمة الأموال المراد سحبها.
- يتم تأكيد العملية والانتظار حين استلام الأموال المطلوبة.
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