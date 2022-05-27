نتيجة الشهادة الاعدادية لجميع الطلبة والطالبات 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية هي من أهم ما يبحث عنه العديد من أولياء الأمور والطلاب في الفترة الحالية، وأصبحت كلمة نتيجة الشهادة الاعدادية هي الاعلي في نتائج البحث علي محرك البحث جوجل بسبب أهمية الموضوع الكبيرة، حيث أن نتيجة الشهادة هي من أهم النتائج والتى يتراقبها الجميع وتكون هي مصدر القلق للأولياء الامور والطلاب، وتقع نتيجة الشهادة الاعدادية في المقام الثاني بعد شهادة الثانوية العامة في الاهمية، لذلك فإن بعد انتهاء الامتحانات مباشرة ينتظر اولياء الامور والطلاب كافة النتيجة أو علي الاقل ينتظرون النتائج الاولية والمؤشرات التي تقوم وزارة التربية والتعليم بإعلانها عن نسب النجاح أو الاعلان عن موعد ظهور النتائج في كافة المحافظات.

نتيجة الشهادة الاعدادية:

بعد الانتهاء من امتحانات الشهادة الاعدادية تقوم وزارة التربية والتعليم المصرية باعلان المؤشرات الأولية للدرجات ونسب النجاح الكلية أو نسب النجاح في كل مادة.

وتلك المؤشرات وتلك الأخبار هي التي تهدأ وتطمئن بال أولياء الأمور والطلاب.

حتي الآن لم تعلن وزارة التربية والتعليم المصرية موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في أي المحافظات المصرية.

ولكن اعلان النتيجة لن يتأخر أكثر من ذلك، فأصبحت النتيجة وموعد ظهورها خلال أيام قليلة.

وقد انتهت الامتحانات في كافة المحافظات الاسبوع الماضي.

وسيكون هناك اعلان بشكل رسمي من جانب وزارة التربية والتعليم عن موعد الاعلان عن النتيجة بشكل قريب جدا.

كيفية الحصول علي نتيجة الشهادة الاعدادية:

يتسائل العديد عن كيفية معرفة والحصول علي نتيجة الشهادة الاعدادية عقب ظهورها.

وزارة التربية والتعليم تقوم بإتاحة النتيجة من خلال رقم الجلوس علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم فور ظهور النتيجة.

وأيضاً من خلال المواقع الرسمية لمديريات التربية والتعليم الخاصة بكل محافظة علي حدة.

والطريقة الاخرى بعض المواقع مثل موقع اليوم السابع وغيره التي تتيح الحصول علي النتيجة بشكل سهل ويسر من خلال رقم الجلوس والاسم.