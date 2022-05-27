شوف عروض وتخفيضات العثيم اليوم الجمعة وحتى السبت بخصومات تصل لنصف السعر

عروض وتخفيضات العثيم اليوم الجمعة ومستمرة حتى يوم السبت، تقدم أسواق عبدالله العثيم بالسعودية عروض نهاية الأسبوع على مختلف المنتجات بأسعار حصرية تصل إلى نصف السعر، وتأتي هذه العروض لتلبية احتياجات عملائها وتوفير معظم السلع اللازمة لهم من مواد غذائية وغير غذائية والأدوات الإستهلاكية والمنزلية وغيرها من المنتجات، وحرصًا على راحة عملائها فإن أسواق العثيم أتاحت لعملائها البروشور الخاص بعروض العثيم لنهاية الأسبوع أونلاين للاطلاع عليه، كما أنه يمكن معرفة أهم عروض وتخفيضات العثيم من خلال زيارة أي فرع من فروع العثيم بجميع أرجاء المملكة.

عروض وتخفيضات العثيم اليوم الجمعة وحتى السبت بخصومات هائلة على التجهيزات المنزلية

هناك مجموعة حصرية من المنتجات والسلع الخاصة بالتجهيزات المنزلية بأسعار مخفضة، وفيما يلي نوضح بعض من هذه العروض:

قدر ضغط العربي اتش تي سي سعة 10 لتر سعر 289 ريال بدلاً من 399 ريال سعودي، يوفر قدر الضغط الكثير من الوقت والمجهود في إعداد الطعام، فهو يسرع بشكل كبير من عملية نضج الطعام مع الاحتفاظ بالطعم دون أي تغير، كما أنه آمن في الاستخدام وصحي، ويوفر العثيم هذا الأسبوع العديد عدة أنواع بأسعار مناسبة، من ضمن هذه الأنواع قدر ضغط السيف المنيوم سعة 15 لتر بسعر 139 ريال بدلاً من 239 ريال سعودي.

غلاية مياة استانلس استيل ايفا بسعر 50 ريال بدلاً من 79 ريال سعودي، تستخدم الغاية في إعداد المشروبات الساخنة وتتميز بسهولة فهى تعمل كهربائيا ولا تحتاج سوى مخرج تيار كهربي، تتميز أيضًا بتوفير الكثير منزالوقت والمجهود.

أهم العروض على المواد الغذائية