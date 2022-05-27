شوف عروض العثيم في نهاية الأسبوع على البقالة والإلكترونيات

تقدم أسواق عبد الله العثيم أقوى العروض والخصومات حيث يمكنك التسوق والحصول على جميع احتياجاتك ويمكنك استرجاع 50 بالمئة من مشترياتك، كما يمكنك أن تكون ضمن ال 10000 رابح عند زيارة العثيم مول، وفي هذا الأسبوع يقدم العثيم مول أقوى الخصومات على المنتجات الغذائية من اللحوم الطازجة، والفاكهة الطازجة، والمعلبات وأكياس الخضروات، وأكياس الدجاج، وشاشات التلفاز، والأجهزة الكهربائية، وهواتف المحمول والكثير من العروض الأخرى التي يمكنك الحصول عليها عند زيارة أسواق عبدالله العثيم.

عروض العثيم

شبيهة جبن دوبل كريم سعر الكيلو 16.95 ريال بدلا من 23.95 ريال.

اشتري كيلو من الجزر البلدي مقابل 4.95 ريال بدلا من 3.5 ريال.

كيلو من لحم حاشي بالعظم مقابل 27.95 ريال بدلا من 44.95 ريال.

اشتري من أسواق عبد الله العثيم كيلو من الخيار الطازج لعمل السلطات مقابل 2.75 ريال بدلا من 4.95 ريال.

احصل على كرتون من مياه بيرين المعدنية يحتوي على 24 عبوة مقابل 8.25 ريال بدلا من 12 ريال الكرتون الواحد.

مقابل 5.95 ريال سعودي بدلا من 9.25 ريال اشتري شبيهة جبن نادك بالقشطة مربعات.

احصل على كيلو من الحلاوة الحياتية شعر سادة مقابل 16.95 ريال للكيلو بدلا من 18.35 ريال.

ضمن عروض عبد الله العثيم احصل على قهوة علي كافيه كلاسيكية سعر الربطة 24.95 ريال بدلا من 33.95 ريال.

كما توجد ضمن عروض نهاية الأسبوع تخفيضات كبيرة على التجهيزات المنزلية وأواني الطهي والأجهزة الكهربية.

احصل على قدر ضغط السيف ألمونيوم مقابل 139 ريال بدلا من 239 ريال وتستفيد بخصم مائة ريال سعودي.

اشتري غلاية مياه إيفا لتسخين المياه وإعداد المشروبات الساخنة في دقائق معدودة مقابل 50 ريال فقط بدلا من 79 ريال.

وفر مع العثيم مول واشتري طقم حافظة طعام سوبر ماكس مكون من ثلاث حبات مقابل 35 ريال بدلا من 59 ريال سعودي.