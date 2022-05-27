نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو ماركت على البقالة والسلع الغذائية في المقال التالي

عروض لولو ماركت هذا الأسبوع الأكثر تميزاً حيث يقدم لولو لعملائه أنواع متعددة من الأسماك يومياً يصل عددها إلى أكثر من سبعين نوع، كذلك توجد اللحوم الطازجة والمجمدة المستوردة من أكثر من عشر دول حول العالم، كذلك أنواع مختلفة من الفواكه والخضراوات الطازجة التي تأتي يومياً إلى لولو هايبر ماركت من المزرعة، عروض لولو ماركت كيلو من بصل الهند أو اليمن سعر الكيلو 1.95 ريال بدلاً من 4.45 ريال.

احصل على عبوة ترويجية من جبنة كريم بوك قابلة للدهن عبارة عن عبوتين وزن العبوة 940 جرام، بسعر 39.95 ريال بدلاً من 50.95 ريال.

لحم خروف نعيمي بالعظم سعر الكيلو 34.90 ريال بدلاً من 49.95 ريال. لحم بقري برازيلي ستريليون كامل سعر الكيلو 45.90 ريال بدلاً من 51.90 ريال.

كيلو من لحم الكتف البقري الباكستاني مقابل 27.90 ريال بدلاً من 36.90 ريال سعودي.

لحم عجل هندي بدون عظم سعر الكيلو 36.90 ريال بدلاً من 46.95 ريال. لولو هايبر ماركت احصل على كيلو من الروبيان الوردي المطبوخ مقابل 29.90 ريال بدلاً من 39.95 ريال.

اشتري كيلو من السلطعون المحلي الكبير مقابل 12.90 ريال بدلاً من 24.95 ريال.

سمك تونة كبير سعر الكيلو 6.90 ريال بدلاً من 13.95 ريال سعودي. كيلو سمك السلطان ابراهيم بسعر 19.90 ريال بدلاً من 22.95 ريال سعودي.

سمك بلطي صغير سعر الكيلو 7.90 ريال بدلاً من 9.95 ريال.

كيلو من سمك جيست تريفالي الصغيرة سعر الكيلو 18.90 ريال بدلاً من 29.95 ريال.

صدور دجاج التنمية الطري وزن كيلو مقابل 26.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال سعودي.

سمك شرائح الشركة العربية للاسماك مقابل 17.5 ريال بدلا من 19.95 ريال.

نبيل ناجتس دجاج مقرمش أو قطع دجاج او صدر دجاج كوردون بلو مقابل 10.95 ريال بدلا من 16.5 ريال. جبنة حلومي من قودي أو جبنة حلومي لايت وزن 250 جرام سعر الحبة 12.95 ريال بدلاً من 18.95 ريال.

فيلادلفيا جبنة كريمة عادية وزن نصف كيلو جرام مقابل 24.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال. عروض لولو أفوكادو كينيا سعر الكيلو 5.95 ريال بدلاً من 12.95 ريال سعودي.

فراولة دريسكولز 250 جرام مقابل 15.95 ريال بدلاً من 24.75 ريال. علبة من العنب الابيض الهندي مقابل 3.75 ريال بدلا من 6.75 ريال.

الزنجبيل الصيني سعر الكيلو 3.95 ريال بدلاً من 9.95 ريال عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت على البقالة والسلع الغذائية - ثقفني

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