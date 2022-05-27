نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الموسم هايبر بنده خصم 53% حتى نهاية شهر يونيو على الأجهزة و الشاشات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الموسم هايبر بنده خصم 53% حتى نهاية شهر يونيو على الأجهزة و الشاشات، يتوفر خلاط يدوي أريتي 3 في 1 بسعر 109 ريال بدلا من 175 ريال تخفيض 40%، يتوفر خلاط يدوي كينوود بسعر 129 ريال بدلا من 179 ريال تخفيض 28%، يتوفر خلاط كليك أون 500 وات 4 في 1 بسعر 129 ريال بدلا من 189 ريال تخفيض 32% ضمن عروض شهر يونيو هايبر بنده 2022.

عروض الموسم هايبر بنده خصم 53%

يتوفر خلاط يدوي مقدم من شركة مولنيكس بسعر 109 ريال بدلا من 169 ريال تخفيض 36%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده عجانة مع وعاء سنكور بسعر 339 ريال بدلا من 449 ريال تخفيض 25%، يتوفر ضمن خصومات نصف الثمن هايبر بنده عرض حصري للأعضاء عصارة كينوود بسعر 189 ريال بدلا من 399 ريال تخفيض 53%، يتوفر خلاط مع مطحنتين أريتي ابيض مع رمادي بسعر 89 ريال بدلا من 165 ريال تخفيض 46%.

عروض شهر يوينو خصم نصف الثمن

تتوفر ضمن عرض حصري للأعضاء قلاية بدون زيت تيفال سعة 4.2 لتر، ضمن عروض شهر يوينو خصم نصف الثمن بسعر 279 ريال بدلا من 599 ريال تخفيض 53%، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده هاتف سامسونجA 3 كور سعة 32 جيجا بايت و 4 جيجا رام كاميرا أمامية 5 ميجا بكسيل و خلفية ثنائية 48 ميجا بكسيل بسعر 349 ريال بدلا من 369 ريال تخفيض 6%.

عروض الهواتف هايبر بنده

يتوفر ضمن عروض شهر يونيو هايبر بنده هاتف اوبو أمس 8 سعة تخزين 128 جيجابايت و 4 جيجا رام كاميرا أمامية 16 ميجا بكسيل و خلفية رباعية 64 ميجا بكسيل، ضمن عروض الهواتف هايبر بنده بسعر 919 ريال بدلا من 949 ريال، يتوفر زد تي اي بليد اي 31 بلس سعة 32 جيجا بايت و 2 جيجا رام كاميرا أمامية 2 ميجا بكسيل و خلفية 5 ميجا بكسيل بسعر 319 ريال بدلا من 349 ريال تخفيض 9%.

خصومات هايبر بنده على الإلكترونيات

يتوفر هاتف اونور اكس 7 سعة 128 جيجا بايت و 4 جيجا رام كاميرا أمامية 8 ميجا بكسيل و خلفية رباعية 48 ميجا بكسيل بسعر 679 ريال بدلا من 699 ريال، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده حتى نهاية شهر يونيو تابلت الكاتيل واي فاي مع غطاء سعة 32 جيجا بايت و2 جيجا رام 10 بوصة بسعر 489 ريال بدلا من 549 ريال تخفيض 11%، يتوفر شاحن متنقل يورو 10 آلاف مللي أمبير بسعر 69 ريال بدلا من 149 ريال تخفيض، تتوفر سماعة لاسلكية لون ابيض انفينكس بسعر 75 ريال بدلا من 89 ريال تخفيض 16%.

عروض الشاشات هايبر بنده

يتوفر تلفزيون سكاي وورث جوجل يدعم تقنية 4K أندرويد سمارت تي في 58 بوصة بسعر 2099 ريال بدلا من 2699 ريال تخفيض 23%، يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بنده تلفزيون سكاي وورث جوجل يدعم تقنية 4K أندرويد 55 بوصة بسعر 1799 ريال بدلا من 2799 ريال تخفيض 36%، يتوفر تلفزيون تي سي ال يدعم تقنية 4K سمارت تي في أندرويد 50 بوصة بسعر 1499 ريال بدلا من 2299 ريال تخفيض 35% ضمن عروض شهر يونيو هايبر بنده 2022.