شوف عروض العثيم الأسبوعية على جميع السلع الغذائية تصل إلى 70% تسوق الآن

يبحث الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن أقوى العروض والخصومات الكبيرة التي يتم تقديمها من خلال سوق العثيم في المملكة العربية السعودية، وهذا بسبب أنهم يدركون أن كافة العروض والخصومات التي توافر بالهايبر يكون متميزًا بها، كما يتوافر الكثير من الخصومات والعروض بالشكل اليومي أو الأسبوعي حتى يلفت انتباه الكثير من الزبائن، وأيضًا تكون هذه العروض والخصومات متوافرة على كافة الأجهزة الإلكترونية والمنزلية مع السلع الغذائية والغير غذائية وكل ما يتوافر في الهايبر.

عروض العثيم السعودية

هايبر العثيم يكون من ضمن الأسواق المساهمة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، حيث أن ذلك الهايبر يعتبر من أكبر وأقوى السلاسل التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، وكذلك يتواجد السوق في المرتبة رقم اثنان بالأسواق المالية والمركزية بناحية المبيعات، كما يتواجد السوق في مرتبته بعد هايبر بنده التابع إلى صافولا، وأيضًا قامت مجلة فوربس الشهيرة بتصنيف الهايبر عام 2016 على أنه من أكبر وأقوى الأسواق في السعودية.

عروض العثيم المملكة العربية

1200 جرام من الدجاج المجمد نوعه ساديا يكون بسعر 18.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.

اثنان كيس من سكر الأسرة مقدار 10 كيلو جرام يكون بسعر 27.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.

الأرز الوليمة نوعه مزة البسمتي مقدار 10 كيلو جرام عدد اثنان كيس يكون بسعر 59.95 بدلًا من 80.95 ريال سعودي.

3 حبات من المكرونة نوعها برفيتو مقدار 500 جرام يكون بسعر 9.95 بدلًا من 17.85 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم