نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا اليوم تصل إلي 40% ولمدة 10أيام على الابتوب والجوالات في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية، شركة اكسترا تكون من الشركات الكبيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة تستمر في تقديم أقوى الخصومات الكبيرة معها العروض الرائعة والمذهلة جدًا التي تتواجد في شركة اكسترا، وكذلك فإن شركة اكسترا قد منحت وقدمت أكبر الخصومات والعروض بالسعر القليل الذي يتوافق مع كل مواطن في السعودية، وأيضًا فإن شركة اكسترا تعد من الشركات المتخصصة في بيع كافة الكهربائيات والإلكترونيات بالتجزئة مع الأدوات والأجهزة المنزلية.
عروض اكسترا السعودية
تكون شركة اكسترا من إحدى الشركات المتخصصة لبيع كافة الالكترونيات التي تتواجد في الشركة بالسعر الذي يتلاءم ويتناسب مع كل فرد داخل المملكة العربية السعودية حتى ينال ويستحوذ كل شخص على كافة ما يطلبه ويريده سواء كانت من الأجهزة المنزلية أو الإلكترونية وكذلك الكهربائية، حيث أن شركة اكسترا تعد من الشركات المساهمة التي دخلت للسوق المالي والمركزي.
تخفيضات اكسترا اليوم
- هاتف من النوع فيفو واي 12 إس سعة 32 جيجا بايت 4 جي رام باللون الأسود يكون بسعر 399 بدلًا من 499 ريال سعودي.
- كمبيوتر المحمول من النوع هواوي ميت بوك دي 14 كور اي 5 سعة 512 جيجا بايت 8 جي رام سعة 14 بوصة باللون الرمادي يكون بسعر 3299 ريال سعودي.
- هاتف من النوع سامسونج جالاكسي إس 20 إف إي من الجيل الخامس سعة 128 جيجا بايت باللون الأزرق يكون بسعر 1819 بدلًا من 2999 ريال سعودي.
- كمبيوتر محمول من هواوي ميت بوك اي المتحول كور اي 3 سعة 128 جيجا بايت حجم الشاشة 12.6 بوصة تعمل باللمس باللون الرمادي سعرها يكون 2699 بدلًا من 2999 ريال سعودي.
- هاتف من النوع موتورولا جي 51 سعة 128 جيجا بايت 5 جي باللون الأزرق يكون بسعر 849 بدلًا من 999 ريال سعودي.
- كمبيوتر المحمول من النوع اتش بي فاكتس أي أم دي رايزون 7 حجم الشاشة 16.1 بوصة سعة 512 جيجابايت 16 جي رام باللون الأزرق يكون بسعر 5399 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع كلاس برو حجم 58 بوصة عالي الدقة يدعم الأندرويد يكون بسعر 1999 بدلًا من 3999 ريال سعودي.
- المكيف الجداري من النوع جورينيه 11500 وحدة التبريد الحار والبارد يكون بسعر 1849 بدلًا من 2899 ريال سعودي.
- الثلاجة من النوع هاير حجم 14.9 قدم التبريد بالبخار باللون الأبيض تكون بسعر 2299 بدلًا من 3699 ريال سعودي.
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