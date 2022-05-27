نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوي عروض بنده و خصومات اسواق بنده تصل الي 50% علي كل المنتجات المنزلية في المقال التالي
اقوي عروض بنده السعودية هايبر بنده من الأسواق التي تكون متوافر بها أكبر العروض القوية مع الخصومات الرائعة والمذهلة، كما من الممكن التقديم والعرض لتلك العروض والخصومات أما أن تكون بالصورة الأسبوعية أو اليومية، وكذلك فإن شركة بنده استطاعت الحصول والاستحواذ على عدة توزيعات أساسية وصلت إلى أربعة تقريبًا بالمملكة العربية السعودية، حيث أن الشركة تمتلك ستمائة شاحنة لتوصيل سبعون ألف منتج غذائي وغير غذائي للسوق.
اقوي عروض اكسترا خصومات علي الاجهزة المنزلية و الكهربائية تصل الي 50%
عروض بنده السعودية
يكون هايبر بنده من أقوى الأسواق الكبيرة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن ذلك الهايبر يكون متوفر به كل السلع والمنتجات الغذائية والغير غذائية التي يرغب بها ويريدها كل فرد في المملكة العربية السعودية.
كما أن هذا الهايبر استطاع أن يوفر ويعطي الكثير من الأصناف بالجودة الكبيرة والرائعة إلى كل مواطن يحتاجها في المملكة العربية السعودية حتى قام السوق بتوفير تلك السلع والمستلزمات بالسعر الذي يناسب كل شخص في السعودية.
خصومات اسواق بنده السعودية
- عروض بنده اليوم عند شرائك اثنان كيس من شرائح الجبن الشيدر عدد 10 قطع مقدار 200 جرام تكون بسعر 13.95 بدلًا من 22.50 ريال سعودي.
- الجبن الكريم نوعها أبو الولد مقدار 2 * 500 جرام تكون بسعر 20 بدلًا من 35.25 ريال سعودي.
- عدد اثنان كيس من البرجر نوعه البقرة الضاحكة عدد 10 قطع سعره يكون 13.95 بدلًا من 22.50 ريال سعودي.
- 454 جرام من فول الصويا نوعه فوديز يكون بسعر 9.95 بدلًا من 17.50 ريال سعودي.
- بايتس الدجاج من النوع السنبلة مقدار 750 جرام يكون بسعر 21.95 بدلًا من 31.95 ريال سعودي.
- 1 + 1 من البيتزا نوعها السنبلة مقدار 470 جرام تكون بسعر 24.95 بدلًا من 51.90 ريال سعودي.
- 3 قطع من شرائح عجينة الرقائق الهشة من النوع الوليمة مقدار 400 جرام تكون بسعر 9.95 بدلًا من 20.85 ريال سعودي.
- اثنان كيس من الخضروات نوعها وليمة مقدار 400 جرام تكون بسعر 7.95 بدلًا من 13.90 ريال سعودي.
- 1 + 1 من الفطيرة السادة نوعها وليمة مقدار 400 جرام تكون بسعر 6.95 بدلًا من 13.90 ريال سعودي.
- 800 جرام من الخضروات نوعها السنبلة تكون بسعر 10.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
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