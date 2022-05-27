نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوي عروض اكسترا خصومات علي الاجهزة المنزلية و الكهربائية تصل الي 50% في المقال التالي
اقوي عروض اكسترا السعودية شركة اكسترا تكون من ضمن الشركات التي تختص في بيع كل الإلكترونيات المتواجدة في تلك الشركة بالسعر الذي يتوافق ويتلائم مع كل شخص مقيم في المملكة العربية السعودية إلى أن يتم حصول واستحواذ كل مواطن على كل ما يرغب به ويحتاجه أما أن يكون من الأجهزة الإلكترونية والمنزلية وأيضًا الكهربائية، كما أن شركة اكسترا تكون من الشركات المساهمة التي استطاعت الدخول إلى الأسواق المركزية والمالية.
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عروض و تنزيلات اكسترا السعودية
تكون شركة اكسترا من أكبر الشركات الناجحة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة تستمر لكي تقدم أكبر الخصومات القوية مع العروض المذهلة والرائعة للغاية المتواجدة بشركة اكسترا.
كما استطاعت شركة اكسترا أن تقدم وتمنح الخصومات والعروض الكبيرة بالسعر الصغير الملائم والمناسب مع كل شخص بالمملكة، وكذلك فإن شركة اكسترا تكون من الشركات التي تختص لبيع كل الإلكترونيات والكهربائيات بالتجزئة معها الأجهزة والأدوات المنزلية.
تخفيضات اكسترا السعودية الكبري
اقوي عروض و خصومات اكسترا السعودية تصل الي 50% علي الاجهزة الكهربائية و المنزلية
- المكيف الجداري من النوع كلاس برو 32000 وحدة روتاري البارد يكون بسعر 3899 بدلًا من 4999 ريال سعودي.
- المكيف الجداري من النوع جري 18500 وحدة يدعم الواي فاي به التنظيف الذاتي يكون بارد سعره 2899 بدلًا من 3799 ريال سعودي.
- سعر الثلاجة من النوع سامسونج حجم 18.6 قدم خاصية التجميد والتبريد السريع من الإستيل يكون 3499 بدلًا من 6799 ريال سعودي.
- غسالة الصحون من النوع دايو بها 6 برامج وأيضًا 12 أو 13 مكان خاص بالتخزين باللون الأبيض تكون بسعر 3399 ريال سعودي.
- الثلاجة الصغيرة ميني بار من النوع فريجو حجم 3.2 قدم باب مصنوع من الزجاج باللون الأسود يكون بسعر 879 بدلًا من 999 ريال سعودي.
- النشافة من النوع كلاس برو تسع حتى 8 كيلو جرام حساس التنشيف باللون الأبيض تكون بسعر 1999 ريال سعودي.
- مجفف الملابس من النوع إل جي تسع حتى 9 كيلو جرام تدعم الواي فاي باللون الفضي تكون بسعر 4799 بدلًا من 7499 ريال سعودي.
- مكبر الصوت المحيطي من النوع سوني 5.1 قناة باللون الأسود يكون بسعر 2099 بدلًا من 2199 ريال سعودي.
- مكبر الصوت اللاسلكي المحول من النوع سوني من ون بوكس باللون الأسود يكون بسر 1199 بدلًا من 1299 ريال سعودي.
- ثلاجة من النوع إل جي باب جانب باب حجم 21.6 قدم باللون الرمادي الداكن سعرها يكون 5299 بدلًا من 7399 ريال سعودي.
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