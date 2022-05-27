شوف عروض بنده الأسبوعية 50% خصم لمدة 3 ايام او نفاذ الكمية تسوق الآن واغتنم الفرصة

عروض بنده الأسبوعية، يكون هايبر بنده من إحدى الأسواق المتواجد والمتوافر به كل المنتجات والسلع التي يحتاجها ويريدها كل فرد متواجد في المملكة العربية السعودية سواء كانت من المنتجات الغذائية والغير غذائية معها الأجهزة الإلكترونية والكهربائية التي يقوم سوق بنده بتوفيرها إلى كل العملاء المتواجدين بالمملكة العربية السعودية، فمن الممكن أن يتم العرض والمنح لهذه الخصومات والعروض بالشكل اليومي أو الأسبوعي على كافة السلع التي تتواجد بالسوق.

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عروض بنده الأسبوعية

سوق بنده يكون من ضمن الأسواق التي تم تشييدها بسنة 1979، حيث أن تلك الشركة تكون من أكبر الشركات المهمة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، وكذلك صار الهايبر من إحدى الأسواق المركزية والمالية والتجارية أيضًا في المملكة العربية السعودية وهذا من أجل بيع كل السلع والمستلزمات يرغب بها ويريدها كل شخص مقيم داخل المملكة العربية السعودية إلى أن وفر السوق منتجات غذائية وغير غذائية حتى أصبح من أنجح الشركات الشهيرة بالمملكة.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده الشهرية مكعبات اللحم الأسترالية مقدار كيلو جرام تكون بسعر 43.95 بدلًا من 54.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم سعر الكيلو جرام من فخذ الخروف الاسترالي مع العظام يكون 47.95 بدلًا من 57.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية سعر الكيلو جرام من الموزة الغنم الأسترالي مع العظام يكون 48.95 بدلًا من 59.95 ريال سعودي.

تنزيلات بنده الأسبوعية

خصومات بنده الأسبوعية دجاج من النوع التنمية مقدار 3 * 700 جرام تكون بسعر 41.50 بدلًا من 43.75 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية 600 جرام من دجاج نوعها تندوري التنمية المتبلة تكون بسعر 15.95 بدلًا من 17.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية الخضار من النوع امريكانا مقدار 900 جرام يكون بسعر 10.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم