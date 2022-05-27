شوف عروض العثيم وعشرة آلاف فرصة للفوز استرجع نصف قيمة مشترياتك othaim mall

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عروض العثيم تعود في ثوبها الجديد لإبهار عملاء أسواق عبد الله العثيم في جميع أرجاء السعودية، باقة جديدة من العروض تقدمها أسواق العثيم لجميع المتسوقين، وفرص متنوعة للربح لعشرة آلاف فائز يمكنك شراء مقاضيك الأسبوعية من العثيم مول والفوز بمسابقات العثيم المميزة حيث يمكنك استرجاع نصف قيمة مشترياتك، تتنوع المنتجات المعروض ما بين الأغذية الطازجة والمجمدات وأصناف متعددة من المعلبات والتسالي والبهارات أيضاً، كما يوجد ضمن عروض العثيم هذا الأسبوع أنواع مختلفة من الإلكترونيات والتجهيزات المنزلية، كذلك توجد تخفيضات كبرى على المنظفات ومنتجات العناية الشخصية والورقيات. عروض العثيم اشتري عبوة حليب بودرة هالي وزن 2 كيلو ونصف مقابل 62.95 ريال بدلاً من 79.95 ريال، ووفر 17 ريال.

احصل على خصم بقيمة 16.3 ريال عند شراء أرز فيكتو سيلا بسمتي وزن الكيس عشرة كيلو جرام مقابل 54.95 ريال سعودي بدلاً من 71.25 ريال. مقابل 12.5 ريال بدلاً من 5.95 ريال احصل على كيس وزن كيلو جرام من بطاطس تاستو كرينكل.

بزاليا خضراء هورتكس مع جزر وزن 400 جرام مقابل 3.5 ريال بدلاً من 5.95 ريال للحبة.

اشتري حبة من ستربس دجاج دو وزن 750 جرام مقابل 25.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال للحبة، ووفر 9 ريال.

زيت زيتون كابوليفا جولد بكر عبوة 500 مل مقابل 24.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال للحبة. كيس من خضار داري مشكلة وزن 900 جرام بسعر 10.25 ريال بدلاً من 13.75 ريال.

بامية داري اكسترا مجمدة سعر الحبة 7.25 ريال بدلاً من 9.25 ريال. أسواق العثيم احصل على بطاطس ساديا مقلية أكثر قرمشة أو رفيعة وزن 2.5 كيلو جرام، مقابل 24.95 ريال للكيس بدلاً من 32.95 ريال.

صدور دجاج ساديا طرية وزن 450 جرام مقابل 15.95 ريال بدلاً من 20.95 ريال. برجر أمريكانا دجاج أكياس 15 حبة تكفي لعدد أكبر من الأفراد يمكنك تحضيره للرحلات والطلعات الخارجية، سعر الحبة 18.95 ريال بدلاً من 26.95 ريال.

قطع دجاج أمريكانا وزن 400 جرام مقابل 11.95 ريال للحبة.

عبوات تونة حدائق كاليفورنيا قطع وزن الحبة 170 جرام مقابل 11.95 ريال بدلاً من 20.25 ريال. العثيم مول اشتر من العثيم مول عبوة التوفير من داك لافندر مطهر للأسطح والأرضيات عبوة 4.5 لتر مقابل 21.5 ريال للحبة.

شامبو عباية برسيل 2.9 لتر عبوة 900 مل ورد مقابل 39.95 ريال بدلاً من 46.95 ريال للربطة. صابون بودرة ركس 7.5 كيلو جرام مقابل 39.95 ريال للحبة بدلاً من 52 ريال.

لوشن فازلين عناية أساسية عبوة 725 مل مقابل 24.95 ريال بدلاً من 36.95 ريال سعودي. احصل ضمن عروض أسواق العثيم على سائل استحمام لايفبوي عناية 500 مل مقابل 26.95 ريال بدلاً من 42.95 ريال.

على سائل استحمام لايفبوي عناية 500 مل مقابل 26.95 ريال بدلاً من 42.95 ريال. صابون تايد بودرة مركز كيس 2 × 5 كيلو جرام مقابل 75.95 ريال بدلاً من 91.75 ريال للكرتون. حفائظ بيبي جوي العملاق وسط للأطفال 68 حبة مقابل 68.95 ريال بدلاً من 75.95 ريال.

مناديل وجه أونو مزدوج 10 × 180 حبة بسعر 20.95 ريال بدلاً من 32.95 ريال. عمر شويل - جدة عروض العثيم وعشرة آلاف فرصة للفوز استرجع نصف قيمة مشترياتك othaim mall - ثقفني

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