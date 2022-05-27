نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بخصم يفوق 100 ريال سعودي أقوى عروض بنده الصفحة الرئيسية وعروض هايبر بنده Hyper Panda لفترة محدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتوفر خلال هذا الأسبوع مجموعة متميزة من الخصومات الحصرية على أسعار كثير من السلع المختلفة بكافة فروع بندة ماركت Panda market في المملكة العربية السعودية، حيث يعد بنده ماركت من أهم وأكبر محلات البيع بالتجزئة في الوطن العربي، وتنشر فروعه في كافة مدن الدول العربية، ولديهم في الأقسام كل ما يحتاجة الفرد من سلع بمختلف أنواعها، وسوف نوضح لحضراتكم من خلال هذه المقالة أحدث عروض بنده الصفحة الرئيسية من اليوم وحتى نفاذ الكميات، وإليكم التفاصيل:

عروض بنده الصفحة الرئيسية في المملكة العربية السعودية Panda offers

خصومات خاصة من اليوم وحتى نفاذ الكميات، ومنهم: خصم خاص على سعر الجبنة المثلثات من بريزيدون، وتتوفر أيضاً لديهم خصومات مميزة على أسعار: جبنة فالبريسو فيتا، وعرض آخر منهم على سعر الجبنة الموتزاريلا المبشورة من فرسانا، وعروض أخرى منهم على أسعار الجبنة الكريمية قالب الشيف من كيري، وعروض أخرى منهم على أسعار الجبنة الكريمية من البقرة الضاحكة، وعروض خاصة على أسعار الجبنة المربعات من كيري، وغيرهم على أسعار الجبنة المثلثات من أبو الولد.

خصومات مميزة على منتجات غذائية مختلفة حتى نفاذ الكميات Panda

تتوفر أيضاً داخل فروع بندة ماركت عدة خصومات حصرية على أسعار: الحليب المجفف كامل الدسم من لونا، وخصم آخر بالفروع على أسعار الحليب الطويل الأجل من نادك، وعروض أخرى منهم على أسعار الجبن المثلثات من البقرة الضاحكة، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار المخبوزات بأنواعها، كالخبز الباجيت بالحبوب، والمفن بالفانيليا والشكولاتة، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار الكيك الإنجليزي بالشكولاتة، والخبز الأبيض الباجيت الطويل، وخصومات أخرى منهم على أسعار الكرواسون بالزعتر وبالجبنة، وعروض أخرى منهم على أسعار الكرواسون السادة، ومعمول التمر المميز.

عروض خاصة اليوم بكل فروع الماركت ولفترة محدودة

توجد لديهم أيضاً خصومات مميزة على أسعار: البسكويت المصري المدور، وعروض أخرى منهم على أسعار الكعك البلدي الخليجي من شابورة، وغيرهم من عروض على أسعار كيكة الهيل، وخصم حصري منهم على سعر سينابون بوكس بالجبنة الكريمية.