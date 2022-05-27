نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أماكن لقضاء إجازة الصيف منتهي الروعة علي شواطئ البحر الأبيض و البحر الأحمر في المقال التالي
هل تفكر في قضاء عطلة نهاية الأسبوع أو الاجازة الصيفية، لكنك لا تستطيع تحديد وجهتك، سوف نقدم لك قائمة تحتوي على أماكن سياحية يمكنك أن تقضي بها وقت ممتع، حيث يوجد العديد من الشواطئ والمعالم السياحية في مصر لزيارتها والاستمتاع بأجوائها بأقل التكاليف سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.
أماكن لقضاء إجازة الصيف
إذا كنت تخطط لقضاء أجازة صيفية وقضاء وقت ممتع مع أطفالك، يمكنك قراءة السطور التالية للتعرف على أفضل الوجهات السياحية لقضاء إجازة ممتعة، علي شاطئ البحر الأبيض أو البحر الأحمر، كما يمكنك التنزه و التمشية مع الأسرة و العائلة.
أماكن لقضاء إجازة الصيف علي شواطئ البحر الأبيض والبحر الأحمر
شرم الشيخ
- شرم الشيخ تعتبر من أشهر الوجهات السياحية في مصر، نظرا لشواطئها الرملية ومناخها المعتدل، ومياهها الصافية.
- من الأماكن التي يجب زيارتها في شرم الشيخ هي محمية رأس محمد، هي محمية طبيعية، تحتوي على شعاب مرجانية وشواطئ خلابة.
- عند زيارتك تلك المنطقة يمكنك القيام برحلة سفاري لرؤية المناظر الطبيعية ودير سانت كاترين، بالإضافة إلى رؤية جبل سيناء الشهير.
الإسكندرية
- يطلق عليها عروس البحر الأبيض المتوسط لما تحتوي عليه من مناظر خلابة، يوجد بها العديد من الأماكن الرائعة التي يمكنك زيارتها والاستمتاع بها والتقاط الصور التذكارية مثل قلعة قايتباي، ومكتبة الإسكندرية تلك المنارة الشاهقة التي تعتبر منبع للثقافة والمعرفة.
مرسى علم
- إذا كنت تبحث عن الهدوء والسلام والاسترخاء، كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى مرسى علم، حيث يمكنك ممارسة رياضة الغوص، وصيد الأسماك، كما يمكنك رؤية المعالم الأثرية الأخرى.
دهب
- هناك العديد من الأماكن التي يمكن زيارتها في دهب والاستمتاع بها، حيث تقع في جنوب سيناء ويقبل عليها السياح من جميع دول العالم.
- كذلك يمكنك القيام بالعديد من الأنشطة مثل، ركوب الخيل، السباحة ورياضة الغوص ورؤية الشعاب المرجانية، الذهاب إلى حديقة الثعابين، بالإضافة إلى قضاء أجواء ممتعة وجميلة في منطقة طابا ونويبع.
الجونة
- الجونة من أفضل الأماكن التي يمكنك الذهاب إليها في فصل الصيف وقضاء أجازة ممتعة، حيث يذهب إليها الفنانين والمشاهير.
- الجونة عبارة عن مجموعة من الجزر التي تحيط بها البحيرات من جميع الاتجاهات، يمكنك الاستمتاع باطلالة رائعة من خلال الذهاب البحر، كذلك يتوفر بها العديد من الأنشطة.
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