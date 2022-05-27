شوف خصومات وتخفيضات أسواق العثيم على أدوات المطبخ وأجهزة المنزل والإلكترونيات حتي 31 مايو 2022

خصومات وتخفيضات أسواق العثيم، يتبع أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية ما يزيد عن مائة وثلاثة وثمانون فرع لها في كافة أنحاء المملكة السعودية حيث تسعى الأسواق منذ تأسيسها عام 1980 إلى التوسع والانتشار في كل مكان للوصول إلى أكبر عدد من العملاء وتقدم تخفيضات أسبوعية للسلع الغذائية والمنظفات كما تقدم وتوفر جميع ما تحتاج إليه الأسرة فهي من الشركات الرائدة في المملكة لتجارة السلع الغذائية وغيرها والبيع بالجملة والتجزئة، وفي هذا المقال سنقدم لكم آخر العروض المتوفرة في فروعها على أدوات المطبخ واحتياجات المنزل وعروض الإلكترونيات.

خصومات وتخفيضات أسواق العثيم على أدوات المطبخ وأجهزة المنزل

في آخر العروض المقدمة والمستمرة حتي الحادي والثلاثين من الشهر الجاري يتوفر داخلها الكثير من أدوات المطبخ مثل طقم طبخ هوم واي 8 حبة بسعر 125 ريال وطقم قدور رويال فورد غير لاصق وبسعر 175 ريال وبدل من 399 ريال أحصل على طقم قدور تيفال 5 حبة كما يوجد ترموس فالك 1 لتر وترموس ديفا 2 في 1 لتر كما يمكن الحصول على مقلاة جرانيت مستر كوك 32 سم بخصم 30 ريال لتصبح بسعر 49 ريال سعودي فقط كما يوجد طقم صواني فرن مستر كوك جرانيت و قدر ضغط السيف ألمنيوم مقاسات مختلفة والكثير من الأدوات المختلفة، أما عن الأجهزة المنزلية فيوجد مكواة كيون بخار ومكنسة كيون كهربائية 18 لتر و مكنسة جيباس كهربائية ومروحة نيكاي ومكيف صحراوي دوتس وغيرها من بعض الاحتياجات المنزلية المختلفة إلى جانب بعض لعب الأطفال المقدمة منها بأقل سعر لها.

عروض الجوالات والإلكترونيات

توفر العثيم دائماً في العروض الأسبوعية ركن خاص بالجوالات والإلكترونيات من شاشات للتليفزيون وأجهزة لوحية وغيرها ويمكنك عبر العروض المقدمة أن تشتري فيفو موبيل واي 55 بسعر 1085 ريال سعودي كما يمكنك دفع 69 ريال فقط وستحصل على جوال نوكيا 105 شريحتين وتابلت لافا ام 1000 بسعر 435 ريال وغيره كما يوجد عدة أنواع من شاشات التليفزيون التي تقدمها الأسواق بتنزيلات مختلفة كما يوجد عدد من الاحتياجات الأسرية المختلفة مثل بعض الملابس الرجالي ومنشفة حمام جاكور ومخدة بونيكو هوم.