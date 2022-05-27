نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا جوالات وإلكترونيات extra بتخفيضات اكسترا الكبرى في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بادر بالتعرف على عروض اكسترا للجوالات والإلكترونيات، وشراء الجهاز الإلكتروني الأنسب لك من حيث السعر والمواصفات، وبالنسبة للأسعار فهى الأفضل طوال فترة تخفيضات الميجا سيل في إكسترا، ويمكنكم التمتع بتلك العروض سواء عن طريق زيارة الفروع أو طلب المنتج واستلامه من أقرب معرض لك خلال 24 ساعة، وتشمل الخصومات أجهزة ايفون وسامسونج، بالإضافة إلى الماركات العملية في الاستخدام مثل هواوي وشاومي.

عروض اكسترا جوالات وإلكترونيات

أسعار خاصة لأجهزة ايفون في عروض اكسترا للهواتف الذكية، بتخفيضات الميجا سيل، فيمكنك شراء جوال ايفون 11 بسعر 1999 ريال مع توافر عدد من الألوان للجوال، والإصدارات المحببة لكم من جوالات ابل مثل ايفون 13 برو ماكس إلى جانب تخفيضات إكسترا الكبرى، بحيث يكون سعر الجوال النهائي أكثر من رائع خاصةً مع مواصفات فريدة من نوعها كالتي توجد في أجهزة أبل بشكلٍ عام، وننتقل إلى اكسسوارات جوال ايفون وإلكترونيات ابل ذات الأداء العالي، ومنها ساعة ابل الجيل السابع مع خصم حتى 13% على ثمنها، وأيضًا سماعات اير بودز مع غطاء للشحن بخصم حتى 39%، وإليكم التفاصيل:

ايفون 12 بسعر 2499 ريال سعودي بدلًا من 3799 ريال سعودي.

اكسترا ايفون 13 بسعر 3299 ريال سعودي بدلًا من 3799 ريال سعودي.

ساعة ابل الجيل السابع 41 مللي، بسعر 1599 ريال سعودي بدلًا من 1849 ريال سعودي.

ابل ايربودز الجيل الثالث، بسعر 699 ريال سعودي بدلًا من 849 ريال سعودي.

اكسترا عروض جوالات سامسونج

تمتع بشراء هواتف سامسونج بتخفيضات تصل إلى 45% من إجمالي ثمن الجوال، ومن الجوالات المتاحة سلسلة سامسونج جلاكسي ذات الأداء العالي، وبأسعار متنوعة بدايةً من 1619 ريال، كما يمكنكم الاستفادة من خصومات 10% على اكسسوارات الجوال، وأحدث إصدارات الجوال مثل سامسونج جلاكسي S22 الترا، ومتاح منه شراء النسخة ذات 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

سامسونج جلاكسي M53 بسعر 1619 ريال سعودي بدلًا من 1799 ريال سعودي.

جوال سامسونج جلاكسي S22 الترا، بسعر 5299 ريال سعودي.

اكسترا هواوي

تتميز ماركة هواوي بالجوالات والأجهزة اللوحية عالية الجودة مع أفضل أداء، ومنها جوالات هواوي نوفا بأسعار رائعة، كذلك يتوافر هواوي MatePad T10، مع ذاكرة تخزين داخلية 64 جيجا، مما يجعله من الأجهزة اللوحية العملية، بحيث يسهل التنقل به وتخزين الملفات عليه بالإضافة إلى أداء مختلف المهام سواء في العمل أو الدراسة.

هواوي MatePad T10 بسعر 649 ريال سعودي بدلًا من 849 ريال سعودي.

جوال هواوي نوفا 8i بسعر 939 ريال سعودي بدلًا من 1399 ريال سعودي.

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