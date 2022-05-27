نتيجة الشهادة الاعدادية جميع المحافظات برقم الجلوس

بعد أن انتهى جميع الطلاب من اداء امتحان الشهادة الإعدادية، نجد البحث على مواقع الإنترنت يكثر حول موضوع نتيجة الشهادة الاعدادية من قبل الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم، ولذلك لكى يطمئنوا على نتيجتهم ويعرفوا مستواهم الدراسى، وينتظرون النتيجة بخوف وقلق، بعد أن عانوا طوال العام الدراسى واجتهدوا فى المذاكرة، لكى يحصلوا على أعلى الدرجات و ينتقلوا إلى مرحلة جديدة من مراحل التعليم، لذلك سوف نقدم لكم مقالا يحتوي على معلومات نتيجة الشهادة الاعدادية، وطريقة الحصول عليها والرابط الخاص بها، واليكم المقال.

نتيجة الشهادة الاعدادية

يريد العديد من طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية معرفة نتيجتهم، وذلك بعد انتهت امتحاناتهم فى جميع المواد المقررة عليهم من الأسبوع الماضى.

ينتظرونها فى قلق، حيث أن وزراة التربية والتعليم لن تعلن حتى الآن على ظهورها حيث قال وزير التربية والتعليم أن مرحلة التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات لم تنتهى حتى الآن.

وبمجرد الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات سوف تقوم الوزراة بتحميل النتيجة على الرابط الرسمى الخاص بوزارة التربية والتعليم، وذلك من خلال الدخول على موقع التربية والتعليم الرسمى.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية

تسهيلا على الطلبة والطالبات وأولياء الأمور الذين ينتظرون ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتخصيص رابط خاص لتحميل النتائج عليه، وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي للوزارة واتباع الخطوات الآتية: