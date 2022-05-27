نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب 10 جنية بس خلطة جبارة تنظيف عيون البوتجاز المحروقة بدون مجهود نهائي ولا حك في 3 دقائق في المقال التالي
يتعرض البوتجاز بشكل دائم إلى تراكم الدهون والبقع الصعبة التي مع تراكمها أثناء تشغيل البوتاجاز قد يسبب حرقها فتصبح بقع حروق صعبة لا يمكن التخلص منها بسهوله ولا حتى بطرق التنظيف المعتادة، وهذا قد يجعل شكله غير نظيف تمامًا، ولذلك تبحث الكثير من ربات البيوت عن طرق فعالة لها تأثير قوي في التخلص من البقع الصعبة حتى لو كانت هذه الحروق وإزالتها حتى يصبح البوتجاز لامع ونظيف، وسوف نعرض لكم أفضل الطرق التي تعمل على التنظيف بشكل رائع تابعونا الآن لمعرفة التفاصيل.
أفضل الطرق المستخدمة لتنظيف البوتجاز
هناك بعض المواد المتواجدة في كل منزل الذي من خلالها يمكن أن يتم تنظيف البوتجاز والتخلص من اصعب البقع مثل بقع الحروق التي لا يمكن إزالتها بالطرق التقليدية ومن أهم هذه الخلطات المستخدمة كالآتي:
- استخدام بيكربونات الصودا لإزالة بقع الحروق
بيكربونات الصودا له تأثير فعال في التنظيف لجميع الأسطح والبوتجاز أيضًا وطريقة استخدامه كالآتي:
- يتم عمل عجينة مكونة من اربع ملاعق كبار من بيكربونات الصودا، مع بعض القطرات من المياه المكونة للعجينة.
- ضعي العجينة في جميع أماكن الحروق.
- اتركي العجينة لمدة نصف ساعة.
- احضري فرشاة خشنة، وقومي بفرك هذه
- الحروق جيدًا حتى يتم إزالة هذه البقع.
- يتم بعد ذلك للقيام بتلميع البوتجاز بالشكل المعتاد المستخدم في التنظيف اليومي، ثم تجفيفه بمنشفة جافة.
خليط الخل مع ملح الليمون لتنظيف البوتجاز
يمكن عمل خليط مكون من بعض المواد ذات المفعول السريع والرائع في إعادة البوتجاز كالجديد، وطريقة الاستخدام كالتالي:
- احضري وعاء به كوبين من الماء الدافيء.
- أضيفي لها ربع كوب من الخل الأبيض،
- وإضافة ملعقة من ملح الليمون، وملعقة من صودا الخبز.
- ضعي هذا الخليط في زجاجة بخاخة ورشي البوتجاز بالكامل.
- اتركي الخليط على البوتجاز لمدة نصف ساعة.
- ثم قومي بتنظيف البوتجاز بالشكل التقليدي وسوف تلاحظين لمعان البوتجاز وإزالة أي بقع موجودة بكل سهولة.
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