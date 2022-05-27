نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيرجع بلمعة الفترينه.. كيف اعيد لمعة الذهب بطرق سهلة بدون تكاليف وبدون ضرر على علية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اعيد لمعة الذهب سؤال يبحث عن إجابته الكثير من السيدات وذلك لأن الذهب يتعرض إلى وجود الاتساخات داخل ثناياه خاصة إذا كانت قطعة الذهب بها الكثير من الفراغات والنقوش، مع الحذر من استخدام بعض المواد التي من الممكن أن تؤثر على جودة الذهب أو تؤدي إلى تآكله ومن خلال هذا المقال يتم التعرف على طرق تنظيفه بكل سهولة.

كيف اعيد لمعة الذهب

يوجد بعض الطرق البسيطة التي يمكن استخدامها في تنظيف الذهب للتخلص من كافة الاتساخات الموجودة به والتي منها الآتي

تلميع الذهب بمعجون الأسنان

معجون الأسنان له قدرة فائقة على تلميع الذهب ويعطي نتائج مرضية بشكل كبير ويتم استخدامه كالآتي:

المكونات:

ملعقة كبيرة واحدة من معجون الأسنان.

وملعقة كبيرة واحدة من الماء.

طريقة التلميع:

يتم وضع معجون الأسنان على الماء وتقليبهم مع بعض جيدًا حتى يذوب المعجون في الماء تمامًا ويصبح خليط متجانس.

بعد ذلك يتم استخدام فرشاة أسنان ناعمة في التنظيف والتلميع لكن لابد من الحرص على أن تكون الفرشاة ناعمة حتى لا تخدش الذهب أو الأحجار الموجودة به.

ثم يتم غمس الفرشاة في الخليط وتنظيف الذهب بها في جميع الاتجاهات والثنايات حتى تصبح قطعة الذهب لامعة تمامًا.

بعد ذلك يتم شطف الذهب بالماء البارد جيدًا من آثار المعجون.

ثم يتم تجفيف الذهب من خلال استخدام قطعة قماش قطنية. بينما لابد أن تكون قطني ولا يمكن استبدالها بأي نوع قماش آخر لكي تكون ناعمة ولا تخدش الذهب والأحجار الموجودة به.

التلميع بسائل تنظيف الأطباق

سائل تنظيف الأطباق يستطيع أن يخلص الذهب من جميع الاتساخات الموجودة به ويعمل على تنظيفه بشكل جيد.

المكونات:

ملعقة كبيرة من سائل تنظيف الأطباق.

كوب من الماء.

طريقة التلميع:

يتم تقليب سائل التنظيف في الماء جيدًا حتى يتداخل فيها تمامًا.

بعد ذلك يتم وضع الذهب في الخليط ويترك مدة لا تقل عن عشر دقائق حتى يتغلغل الماء في الذهب وتستطيع إزالة كافة الإتساخات.

ثم يتم استخدام فرشاة الأسنان في التنظيف للحصول على أعلى درجة من التنظيف والتلميع.

في نهاية مقال كيف اعيد لمعة الذهب أجبنا على هذا السؤال بشكل دقيق ومفصل وذكرنا بعض الوصفات التي يمكن استخدامها لتنظيف وتلميع الذهب بكل سهولة وبأقل تكلفة بدون الحاجة إلى إرسال الذهب إلى أي مكان.