شوف بخصم حتى نصف السعر عروض العثيم على الإلكترونيات والتجهيزات المنزلية othaim offers

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بخصم يصل إلى خمسين بالمائة على مئات المنتجات تقدم أسواق عبد الله العثيم عروض العثيم الأسبوعية، تحتوي مجلة العروض على أنواع مختلفة من المنتجات والسلع بجميع أقسام المول، حيث يوجد قسم المنتجات الغذائية، قسم المجمدات، قسم المنتجات الطازجة، قسم الإلكترونيات، والتجهيزات المنزلية، يمكنك شراء ما تحتاجة من أدوات الطهي، من قدور الطهي والقلايات الهوائية وقلايات الزيت، وأجهزة اعداد وتحضير الطعام مثل الخلاطات والعجانات وغيرها، بالإضافة إلى العديد من الأجهزة الأخرى، كما يوجد بين العروض خصومات على شاشات التلفزيون والهواتف المحمولة، وفي السطور التالية نبذة عن بعض العروض المتاحة داخل مجلة عروض العثيم مول لهذا الأسبوع. عروض العثيم قدر ضغط السيف كهربائي سعة 8 لتر سعر الحبة 265 ريال بدلاً من 382 ريال، بخصم قدره 117 ريال.

قطاعة خضار كينوود سعة نصف لتر مقابل 139 ريال بدلاً من 179 ريال للحبة. تحضير القهوة أكثر سهولة مع محضر قهوة نيكاي اسبريسو المعروضة بسعر 189 ريال سعودي بدلاً من 389 ريال، يوفر المشتري مبلغ مائتي ريال.

احصل على مكنسة كيون كهربائية 18 لتر برميل سعر الحبة 179 ريال بدلاً من 225 ريال بخصم 46 ريال سعودي. أسواق العثيم اشتري تابلت لينوفو ام7 مقابل 445 ريال للحبة.

جوال نوكيا 105 شريحتين بسعر 69 ريال للحبة.

تابلت لافا ام 1000 سعر الحبة 435 ريال سعة 32 جيجا بايت. احصل على شاشة سوبر جنرال ال أي دي سمارت مقاس 50 بوصة بسعر 1199 ريال بدلاً من 1499 ريال، بخصم ثلاثمائة ريال.

شاشة امبيكس سمارت 4 كي مقاس 65 بوصة، احصل عليها مقابل 1799 ريال بدلاً من 2199 ريال بخصم نقدي أربعمائة ريال سعودي. العثيم مول طباخة أرز بانيكس سعة 1.8 لتر مقابل 89 ريال بدلاً من 119 ريال.

اشتري قدر بانيكس لطهي أرز سعة 8 لتر مقابل 215 ريال بدلاً من 375 ريال، ووفر مبلغ مائة وستين ريال سعودي. كاسات ماء كاسا بونيتا 210 مل سعر الطقم 14.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال بخصم عشرة ريالات.

صنية فرن كاسا بونيتا مستطيل ثلاث حبات سعر الطقم 24.5 ريال بدلاً من 38.28 ريال.

مقلاة نيوفلون مكون من قطعتين مقاس 24 سم ومقاس 26 سم، مقابل 45 ريال بدلاً من 65 ريال. قدر ضغط بلاكستون ألمنيوم سعة 7 لتر بسعر 75 ريال بدلاً من 119 ريال، أو سعة 9 لترات مقابل 85 ريال بدلاً من 129 ريال.

احصل على مقلاة جرانيت مستر كوك مقابل 49 ريال بدلاً من 74 ريال للحبة مقاس 32 سم.

ترموس فالك سعة لتر واحد بسعر 49 ريال فقط بدلاً من 64 ريال سعودي. عمر شويل - جدة بخصم حتى نصف السعر عروض العثيم على الإلكترونيات والتجهيزات المنزلية othaim offers - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف بخصم حتى نصف السعر عروض العثيم على الإلكترونيات والتجهيزات المنزلية othaim offers على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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