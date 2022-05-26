شوف تخفيضات جديدة على الأجهزة والسلع في العثيم السعودية

أسواق العثيم السعودية يعد من أكبر المعارض التي تقدم عروض هائلة على جميع الأجهزة الكهربائية، والإلكترونية التي يقوم بعرضها، مثل الجوالات والشواحن، والشاشات، ومحضر القهوة بجميع أنواعه، مما يجعل الجميع يريد معرفة هذه العروض، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم عروض أسواق العثيم السعودية على الأجهزة.

عروض أسواق السعودية على الأجهزة اليوم

جوال سامسونج اي ٥٢ اس سعة ٨ جيجا بايت، وجوال سامسونج اي ٣٣، وجوال ريدمي نوت ١١ سعة ٦ جيجا بايت، وجوال سامسونج اي ٥٢، وجوال سامسونج أي ٣ سعة ٢ جيجا بايت، وجوال سامسونج اي ١٢، وسماعة اذن لون أسود إنفينكس، وجوال فيفو واي ٧٢، وكابل أيفون نوع سي فود زي طولها ١,٥ متر، وشاحن نوع سي موماكس عشرون واط، وشاحن ماغسيف أبل، وجوال لينوفو كي ١٤ سعة ٢ جيجابايت، وجوال زد تي اي بليد أي ٣١ بلس سعة ٢ جيجابايت، وجوال هواوي نوفا ٩ أس اي سعة ٨ جيجابايت، وجوال نوكيا سي ٣٠، وجوال نوكيا بلس سي ١، وجوال شاومي ريدمي نوت ١٠، وجوال شاومي ريدمي نوت ١٠ سعة ٤ جيجابايت، وجوال شاومي ريدمي نوت ١٠ اس سعة ٦ جيجابايت، وجوال شاومي ريدمي نوت ١٠ سعة ٦ جيجابايت، وجوال لينوفو كاي ١٤ بلس سعة ٤ جيجابايت، وتليفزيون سكاي وورث جوجل، وتليفزيون تي سي ال، وتليفزيون دورا.

عروض العثيم السعودية على الأجهزة هذا الأسبوع

تليفزيون أي تي سي، وجهاز أندرويد للتلفزيون مي، وتليفزيون سكاي وورث، وتليفزيون إميكس جلوريا، وراوتر محمول زد تي اي، وموزع مياه بارد وحار دورا، ومكنسة كهربائية اريتي، ومكواة بخار عامودية جيباس، ومكنسة كهربائية جيباس، ومصفف شعر جيباس، وطقم ماكينة حلاقة كليك أون، وماكينة تشذيب وآل، وغسالة بتعبئة علوية جيباس، ومايكروويف رمادي وايت وستنجهاوي، وصانعة ساندويتش سينكور، وفرن كهربائي أي تي سي، ومايكروويف وايت وستنجهاوي، وبوتجاز للتسخين موقد واحد بالسون، وثلاجة كليك أون، ومكواة كليك أون، ومكواة بالبخار كينوود، ومحضرة قهوة كليك أون، ومطحنة قهوة اريتي، ومطحنة قهوة مولينكس، وفرامة لحم كولين، وفرامة لحم مولينكس، ومحضرة طعام كينوود، وعجانة سينكور.