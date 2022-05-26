نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية على جميع مقاضي البقالة والسلع التموينية في المقال التالي

فرص كبيرة للفوز تقدمها أسواق العثيم هذا الأسبوع لعشرة آلاف رابح ضمن عروض العثيم الأسبوعية، يمكنك شراء احتياجاتك من مقاضي البقالة والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، يعرض العثيم مول الكثير من المنتجات مثل الأرز البسمتي، الزيوت، السكر واللحوم والأسماك والدواجن، كما توجد خصومات كبيرة على منتجات العناية بالبشرة والشعر ومنتجات العناية بالمنزل، ومساحيق الغسيل، كذلك توجد تخفيضات على ألعاب الأطفال والإلكترونيات. عروض العثيم الأسبوعية معمول فيكتو شوكولاتة 300 جرام + 50 جرام مقابل 6.95 ريال بدلاً من 8.95 ريال.

احصل على شوربة هالي شوفان أبيض 400 جرام سعر الثلاث حبات داخل العرض 9.95 ريال بدلاً من 19.5 ريال للحبة.

كوكيز فيكتو بالشوكولاتة 150 جرام بسعر 3.95 ريال بدلاً من 6.25 ريال.

حلاوة طحينية هالي بالفستق 500 جرام مقابل 8.5 ريال.

اشتري عبوة زبدة وفل سوداني سونيا ناعم 340 جرام مقابل 4.95 ريال بدلاً من 8.25 ريال سعودي.

احصل على خصم 50% على الكنافة بالقشطة مقابل 23 ريال للكيلو بدلاً من 46 ريال.

تورتة شوكولاتة وكراميل وسط سعر الحبة 39.95 ريال بدلاً من 49.95 ريال. زود شابورة زبدة وسمسم وحبة البركة سعر العلبة 7.5 ريال بدلاً من 10.5 ريال.

كيلو من المعمول بالتمر مقابل 19.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال.

احصل على فطير مشلتت بالزبدة سعر الحبة 5.95 ريال بدلاً من 6.95 ريال سعودي. أسواق العثيم حبتان من مشروم فيكتو كامل وزن 400 جرام مقابل 7.95 ريال بدلاً من 13.90 ريال.

احصل على حبتان من حمص حب هالي زجاج 580 جرام بسعر 5.95 ريال بدلاً من 10.5 ريال.

اشتري ربطة صلصة طماطم هالي 8 × 135 جرام مقابل 7.95 ريال بدلاً من 9.95 ريال سعودي.

حبة عسل فيكتو طبيعي ضغاط وزن 400 جرام مقابل 6.95 ريال بدلاً من 14.25 ريال. حبتان من ذرة حلوة هالي حب 340 جرام مقابل 5.95 ريال بدلاً من 9 ريالات. العثيم مول اشتري كيلو من لحم العجل البلدي الطازج بدون عظم مقابل 59.95 ريال للكيلو.

بسعر 47.95 ريال للكيلو احصل على لحم عجل بلدي بالعظم من العثيم مول.

احصل على كيلو من شبيهة جبن اسطنبولي صفراء مقابل 15.95 ريال.

خلطة زبدة اماراتي بلوك سعر الكيلو 14.5 ريال سعودي.

شبيهة جبن ماريتا هنغاري مقابل 15.95 ريال للكيلو.

لبنة بينار طازجة سعر الكيلو 20.95 ريال، وسعر العلبة 57.50 ريال سعودي.

زيتون ماريتا كالاماتا جامبو سعر الكيلو 20.95 ريال. عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية على جميع مقاضي البقالة والسلع التموينية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية على جميع مقاضي البقالة والسلع التموينية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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