نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا السعودية على الشاشات والهواتف الذكية تصل الى40% في المقال التالي
شركة اكسترا تكون من ضمن الشركات التي تختص ببيع كل الإلكترونيات المتواجدة في شركة اكسترا بالسعر الذي يناسب ويتوافق مع كل فرد بالسعودية إلى أن يتم الحصول والاستحواذ على ما يرغب به ويريده أما أن يكون من الأجهزة الإلكترونية والمنزلية وأيضًا الكهربائية، كما أن شركة اكسترا تكون من الشركات المساهمة التي دخلت للسوق المركزي والمالي في المملكة العربية السعودية.
عروض اكسترا السعودية
تكون شركة اكسترا من أكبر الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة تستمر في تقديم وعرض أقوى الخصومات مع العروض المذهلة والرائعة للغاية التي يتم توفرها من قبل شركة اكسترا وتتميز بها، وأيضًا فإن شركة اكسترا استطاعت تقديم وعرض أكبر الخصومات مع العروض القوية والمذهلة بالسعر المناسب والمتوافق مع كل فرد في المملكة العربية السعودية، وكذلك فإن شركة اكسترا من الشركات التي تختص لبيع كل الكهربائيات والإلكترونيات عن طريق التجزئة مع الأجهزة والأدوات المنزلية.
عروض اكسترا السعودية
- شاشة التلفزيون من النوع كلاس برو حجم 32 بوصة عالية الدقة يكون بسعر 599 بدلًا من 999 ريال سعودي.
- التلفزيون من النوع هومز حجمه 43 بوصة عالي الدقة مع 3 مداخل اتش دي ام اي وعدد 2 مدخل يو اس بي يكون بسعر 1099 بدلًا من 1699 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع توشيبا حجم 55 بوصة عالية الدقة تكون بسعر 1999 بدلًا من 3999 ريال سعودي.
- غسالة التعبئة الأمامية من النوع إل جي حجم 8 كيلو جرام تدعم الواي فاي باللون الأبيض يكون بسعر 2499 بدلًا من 3799 ريال سعودي.
تخفيضات اكسترا
- غسالة بها حوضين تسع حجم 10 كيلو جرام مع الهيكل ضد الصدأ باللون الأسود أو الأبيض يكون بسعر 1299 بدلًا من 1699 ريال سعودي.
- النشافة من النوع إل جي 7 كيلو جرام مع نظام المكثف بها 9 برامج باللون الفضي سعرها يكون 5099 ريال سعودي.
- نشافة من النوع كلاس برو 8 كيلو جرام مع نظام حساس للتنشيف باللون الأبيض سعرها يكون 1999 ريال سعودي.
- موقد الغاز من النوع فريجو حجم 55 * 55 سم به 4 عيون يدعم الأمان الكلي مصنوع من الستانلس ستيل يكون بسعر 1249 بدلًا من 1499 ريال سعودي.
- الموقد الكهربائي من النوع مابي مقدار 90 * 60 سم حجم 30 بوصة به 4 عيون باللون الأبيض يكون بسعر 2599 بدلًا من 3999 ريال سعودي.
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