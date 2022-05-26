شوف أقوى صفقات لولو هايبر المذهلة على مختلف الأجهزة بأسعار ليس لها مثيل تحت شعار تخفيضات مو معقولة لا تفوتها LULU

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عروض لولو هايبر ماركت تقدم لعملائها المميزين والدائمين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية أسعار خاصة ومميزة على مختلف الأجهزة. حيث تقدم صفقات عالمية وعملاقة على أفضل الأجهزة والإلكترونيات تحت شعار تخفيضات مو معقولة في جميع متاجرها العملاقة. لا تفوت فرصة الحصول على عروض وتخفيضات نهاية الشهر التي لن تتكرر مرة أخرى في متاجر لولو هايبر بهذه الأسعار. أقوى عروض وصفقات لولو هايبر العملاقة على الإلكترونيات تحت شعار تخفيضات مو معقولة احصل على خصم 200 ريال على جهاز الكمبيوتر الكل في 1، مزود بمعالج كور أي 3، ويحتوي على شاشة حجمها 19 بوصة. بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام تشغيل ويندوز 10، وذاكرة تخزين داخلي بسعة 128 جيجا بايت. بسعر 1199 ريال بدلاً من 1399 ريال سعودي. متوفر شاشة ذكية من أيكون، تتميز بأنها عالية الوضوح، مزودة بشاشة ليد، مقاس أو حجم الشاشة 70 بوصة. تتميز بجودة عالية الترا اتش دس 4K، كما أنه مدعمة بخدمة واي فاي ، ومنفذ يو اس بي. بسعر 2449 ريال بدلاً من 4399 ريال سعودي.

اشتري تابلت ماركة أيكون المميزة، الجهاز من الجيل الرابع، يحتوي على شاشة بمقاس 10.1 بوصة، مدعم بنظام التشغيل أندرويد، ومزود بسماعة. بسعر 499 ريال بدلاً من 699 ريال سعودي، ووفر 200 ريال. LULU Hyper Offers على الأجهزة الرياضية خصم 401 ريال على دراجة تمارين رياضية، بسعر 699 ريال بدلاً من 1100 ريال سعودي. تخفيضات لولو العملاقة على أقوى الصفقات المذهلة على الأجهزة الكهربائية اشتري غلاية كهربائية من أيكون، سعة الغلاية 1.8 لتر، بسعر 49 ريال بدلاً من 89 ريال سعودي.

متوفر فرن حراري ماركة أيكون، مقابل 99 ريال بدلاً من 189 ريال سعودي، ووفر 90 ريال.

اشتري غسالة ملابس أيكون، مساحة الغسالة 7 كيلو جرام، بسعر 579 ريال بدلاً من 699 ريال سعودي، ووفر 120 ريال. عمر شويل - جدة أقوى صفقات لولو هايبر المذهلة على مختلف الأجهزة بأسعار ليس لها مثيل تحت شعار تخفيضات مو معقولة لا تفوتها LULU - ثقفني

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