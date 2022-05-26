شوف عروض الموسم هايبر بنده خصومات حتى 44% على الأجهزة الكهربائية و الهواتف

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عمر شويل - جدة عروض الموسم هايبر بنده خصومات حتى 44% على الأجهزة الكهربائية و الهواتف، يتوفر قدر ضغط كهربائي بالسون سعة 6 لتر بسعر 239 ريال بدلا من 399 ريال تخفيض 40%، تتوفر فرامة لحم كولين 1400 وات بسعر 149 ريال بدلا من 249 ريال تخفيض 40%، تتوفر صانعة الوافل اريتي باللون الأحمر بسعر 119 ريال بدلا من 139 ريال تخفيض 15% ضمن عروض الموسم هايبر بنده 2022.
عروض الموسم هايبر بنده حتى 44%
تتوفر مقلاة غير لاصقة مستر كوك 32 سم بسعر 59 ريال بدلا من 76 ريال تخفيض 24%، تتوفر ضمن خصومات هايبر بنده نصف الثمن مقلاة الكريب غير لاصقة مستر كوك 50 سم بسعر 99 ريال بدلا من 132 ريال تخفيض 44%، يتوفر ضمن عروض الموسم على الأجهزة الكهربائية ترمس بوليمر سعة 1 لتر بسعر 39 ريال بدلا من 56 ريال تخفيض 31%، يتوفر ترمس شاهي لون ازرق 680 مل بسعر 35 ريال بدلا من 48 ريال تخفيض 27%.
خصومات هايبر بنده نصف الثمن
يتوفر موقد التخييم بسعر 59 ريال بدلا من 87.75 ريال تخفيض 33%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية 2022 بوتاجاز للتسخين سنكور بسعر 129 ريال بدلا من 169 ريال تخفيض 27%، يتوفر ضمن خصومات ثلث الثمن هايبر بنده قدر ضغط مستر كوك سعة 9 لتر بسعر 89 ريال بدلا من 135 ريال تخفيض 34%، تتوفر طاهية أرز سنكور بسعر 75 ريال بدلا من 129 ريال تخفيض 42%.
عروض الهواتف هايبر بنده
يتوفر هاتف لينوفو كي 14 سعة 32 جيجا بايت مع 2 جيجا رام كاميرا أمامية 6 و خلفية ثنائية 13 ميجا بكسيل بسعر 379 ريال بدلا من 499 ريال تخفيض 24%، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده عرض حصري للاعضاء هاتف شاومي 11 لايت يدعم 5G سعة 128 جيجا بايت و 8 جيجا رام كاميرا خليفة ثلاثية 64 ميجا بكسيل و أمامية 20 ميجا بكسيل، بسعر 1450 ريال بدلا من 1499 ريال، يتوفر ضمن عروض الموسم هايبر بنده نوكيا بلس سي 1 سعة 16 جيجا بايت و 2 جيجا رام بسعر 289 ريال بدلا من 319 ريال تخفيض 10%.
يتوفر نوكيا سي 30 سعة 64 جيجا بايت و 3 جيجا رام و كاميرا خلفية 13 ميجا بكسيل بسعر 479 ريال، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده هاتف نوكيا جي 10 سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام كاميرا أمامية 8 و خفية ثلاثية 13 ميجا بكسيل بسعر 499 ريال بدلا من 533 ريال تخفيض 7%، يتوفر شاومي نوت 10 سعة 128 جيجا بايت و 4 جيجا رام كاميرا أمامية 8 و خلفية رباعية 40 ميجا بكسيل بسعر 829 ريال بدلا من 949 ريال تخفيض 13% ضمن عروض الموسم هايبر بنده.
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