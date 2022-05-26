نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية للمنتجات البريطانية على أكثر من 4000 منتج في المقال التالي

عروض لولو هايبر ماركت تقدم أسبوع عروض المنتجات البريطانية، على أكثر من 4000 منتج مستورد من الأطعمة والمشروبات البريطانية بعروض حصرية، وتسري العروض من يوم 25 مايو 2022 وحتى يوم الرابع من يوليو القادم، أو حتى نفاذ الكمية، مع العلم أن هذه العروض حصرية لمجموعة لولو هايبر ماركت السعودية، وبالأخص الفروع المنتشرة في منطقة الدمام الشاطئ فبادروا بالسرعة واغتنام الفرصة في التعرف على ثقافات غذائية لشعوب أخرى من خلال فروع لولو هايبر ماركت حيث يأتي العالم للتسوق. عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية للمنتجات البريطانية: مارس سليبريشن علبة شوكولاتة متنوعة وزن 650 جرام بسعر 35.50 ريال سعودي بدلاً من 47.95 ريال.

راشيل جريك العضوي متنوع وزن 450 جرام بسعر 15.50 ريال سعودي بدلاً من 27.50 ريال للحبة.

نسكافية مطحون ناعم وزن 100 جرام بسعر 24.50 ريال سعودي بدلاً من 27.50 ريال.

سلمون اسكوتلندي كامل أو مقطع بسعر 73.50 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 86.50 ريال. موريسونس مشروب اللوز الغير محلى سعة واحد لتر بسعر 13.50 ريال سعودي.

فري فارم مكرونة باستا من موريسونس وزن 500 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي.

شيبس مقطع موريسونس سعة 1.2 كيلو جرام بسعر 17.50 ريال سعودي. جيد فيلاس بيتزا مارجريتا وزن 345 جرام بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال.

كريم أوف ذا كروب ماش براون وزن العبوة 680 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 11.50 ريال.

عرض أوردو توت أسود وزن 500 جرام بسعر 31.50 ريال سعودي بدلاً من 45.50 ريال. عروض المنتجات المتنوعة: لحم بقري مشوي مع البطاطس بسعر 46.90 ريال سعودي بدلاً من 54.90 ريال.

جبن انجليزي أبيض معتدل أو شيدر ملون بسعر 33.95 ريال سعودي بدلاً من 43.90 ريال.

بيكر استريت براون رغيف مقطع شرائح وزن العبوة 600 جرام بسعر 21.50 ريال سعودي بدلاً من 25.50 ريال. انكور هوكينج صحن فرن زجاج سعة 2 لتر بسعر 36 ريال سعودي بدلاً من 42 ريال.

طبق خبز بيضاوي زجاجي من انكور هوكينج بسعر 65 ريال سعودي بدلاً من 75 ريال.

وام روستر 12 كوب بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 22 ريال. بر كريم صودا 330 مل بسعر 4.75 ريال سعودي بدلاً من 5.75 ريال.

روبنسون فواكه الصيف ناس متنوع سعة واحد لتر بسعر 12.95 ريال سعودي بدلاً من 16.50 ريال.

عصير التوت البري ذا بري سعة واحد لتر بسعر 15.50 ريال سعودي بدلاً من 20.50 ريال. عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية للمنتجات البريطانية على أكثر من 4000 منتج - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية للمنتجات البريطانية على أكثر من 4000 منتج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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