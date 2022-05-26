الآن.. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 لدخول السحب على الجائزة الكبرى مليون دولار

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022، لتحقيق حلم الحصول على عربية أو شراء شقة وغيرها من الأحلام التي يتمنى الكثير تحقيقها لابد من حصولك على الكثير من المال لتحقيق هذا الحلم، لذلك وفرت مسابقة الحلم للمشترك في المسابقة تحقيق حلمه بعد الفوز بجائزة المسابقة التى تقدر بآلاف الدولارات، حيث انطلقت مسابقة الحلم منذ عدة سنوات على قناة MBC Dream، ويقدم المسابقة الإعلامي مصطفى الآغا، حيث يحلم ملايين من العرب في الفوز بجائزة المسابقة لتحقيق أحلامهم، لذلك يتسائلون عن كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم 2022، وكيفية الفوز في المسابقة، لذا سوف نوضح لكم خطوات الاشتراك في المسابقة.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

لتحقيق الفوز لابد من اتقانك للثقافة العامة والخبرة والمعرفة، التي تجعلك قادر على حل جميع الأسئلة التى تقوم إدارة المسابقة بإرسالها لك، بعد قيامك بالتواصل معها، حيث أن الإجابة على جميع الأسئلة بشكل صحيح سوف تؤهلك إلى المستويات العليا وتجعلك في قائمة الفائزين بالجوائز المالية الكبيرة، وليمكنك الاشتراك في المسابقة لابد من إتباعك الخطوات التالية.

أولاً يتم البحث عن الرقم التابع للدولة المقيم فيها.

بعدها يتم إرسال رسالة إلى البرنامج عن طريق رقم الدولة.

لابد من كتابة كلمة حلم أو Dream خلال الرسالة المرسلة لإدارة مسابقة الحلم.

سوف ترسل إليك إدارة المسابقة عدد من الأسئلة لابد من إجابتك عليها بدقة شديدة لتفادى الخطأ.

يتم متابعة نتائج الإعلان عن الفائزين في الحلقة الأسبوعية التي يعلنها الإعلامي مصطفي.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

لكل مسابقة عدة شروط وقواعد لابد أن تتوافر في المتسابق، وقد حددت مسابقة الحلم التي يتم بثها على قناة أم بي سي السعودية كل أسبوع، عدة شروط حتى يتمكن كل شخص من الاشتراك في المسابقة، وتتمثل شروط مسابقة الحلم في الآتي.