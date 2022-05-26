نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية extra بتخفيضات اكسترا الكبرى حتى 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات الميجا سيل مع خصومات تصل إلى 50% من ثمن الأجهزة موجودة في عروض اكسترا السعودية، فتقدم إكسترا كتالوج الميجا سيل للتمتع بشراء لوازمك وكل ما تبحث عنه من أجهزة وإلكترونيات وجوالات بأفضل سعر، مع توافر المنتجات والأجهزة المنزلية الأساسية، ومنها مكانس كهربائية، مكيفات بأكثر من نوع ومواصفات، قلايات هوائية وخصومات كبرى على أسعار الثلاجات.

عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية extra

تخفيضات اكسترا ميجا سيل متاحة في الفترة الحالية، ومن ضمنها المكيفات بشكل أساسي، بخصم بصل إلى 42% من ثمنها، وكل ذلك بالإضافة إلى خدمة التركيب المجاني لمكيفات سبليت من ماركات سامسونج، إل جي، كلاس برو، هايير، ميديا، وماركات أخرى، وكل ذلك من يوم 26 مايو وحتى 4 يونيو.

إل جي مكيف جداري 18000 وحدة، بسعر 2999 ريال سعودي بدلًا من 5199 ريال سعودي.

مكيف جداري كلاس برو 17800 وحدة، بسعر 1999 ريال سعودي بدلًا من 3099 ريال سعودي.

اكسترا عروض

فقط في اكسترا السعودية يمكنكم شراء ثلاجة بنصف ثمنها، حيث تصل الخصومات على الأجهزة المنزلية الكبيرة إلى 50.01%، مما يجعلها فرصة ذهبية لمن يريد إجراء أي تجديد في المنزل أو حتى شراء تجهيزات المنزل بأسعار رائعة، والخصومات متاحة على كافة أحجام الثلاجات وأنواعها، ولا يقتصر شراء المنتج بنصف ثمنه على الثلاجات فقط، بل يشمل هذا العرض القلايات أيضًا، ومنها قلايات تيفال وبرنسيس، وتمثل القلايات من الطرق الصحية لقلي الطعام، حيث يكون الطعام به أقل نسبة من الزيوت مقارنةً بطريقة القلي التقليدية وأيضًا مقرمش.

ثلاجة سامسونج 16 قدم، بسعر 2599 ريال سعودي بدلًا من 5199 ريال سعودي.

إل جي ثلاجة 20.9 قدم، بسعر 3799 ريال سعودي بدلًا من 6299 ريال سعودي.

قلاية هوائية تيفال، بسعر 649 ريال سعودي بدلًا من 1299 ريال سعودي.

فيليبس قلاية صحية بسعر 489 ريال سعودي بدلًا من 849 ريال سعودي.

مكانس إكسترا

وفر حتى 50% من ثمن المكانس من خلال التسوق من إكسترا السعودية، فالمكنسة الكهربائية من أساسيات الأجهزة في المنزل، حيث تنظف السجاد بشكل مذهل، وتزيل كافة الأتربة، وإليكم التخفيضات الكبرى على المكانس.

مكنسة كلاس برو 2000 واط، بسعر 249 ريال سعودي بدلًا من 499 ريال سعودي.

ساكو مكنسة هوفر 2200 واط، بسعر 289 ريال سعودي بدلًا من 509 ريال سعودي.

للاستفادة من عروض اكسترا السعودية والتمتع بها يمكنكم زيارة أحد الفروع حسب الأقرب لك، فيوجد 48 معرض في جميع أنحاء المملكة، أو يمكنك تحديد المنتجات ذات السعر الأفضل وأكبر خصم وشراؤها اونلاين عبر موقع إكسترا.