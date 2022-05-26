شوف أقوى عروض العثيم اليوم الخميس ولمدة ثلاثة أيام بتخفيضات هائلة تصل إلى 50%

أقوى عروض العثيم اليوم الخميس ولمدة ثلاثة أيام بتخفيضات هائلة، تقدم أسواق عبدالله العثيم بالسعودية أقوى عروض الويكند وتبدأ من يوم الخميس 26 حتى يوم السبت الموافق 28/5/2022، تتضمن هذه العروض مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات والسلع بتخفيضات هائلة تصل إلى 50%، تتنوع المنتجات من حيث السعر والجودة لتناسب جميع الأذواق والمستويات، تدعو أسواق العثيم عملائها لزيارة فروعها الموجودة في كافة أنحاء المملكة للاستفادة من التخفيضات الهائلة وشراء ما يلزمهم من المنتجات، كما يمكن تصفح عروض العثيم اليوم أونلاين من خلال البروشور المخصص لهذه العروض.

أقوى عروض العثيم اليوم الخميس ولمدة ثلاثة أيام بتخفيضات هائلة على المواد الغذائية

عروض نهاية الأسبوع مع أسواق عبدالله العثيم بالسعودية تتضمن أسعار تنافسية على السلع الغذائية، و فيما يلي بعض من هذه العروض:

لحم حاشي بالعظم سعر الكيلو 27.95 ريال بدلاً من 44.95 ريال سعودي، تدخل اللحوم في العديد من الوصفات الشهية، وتحتوي على العديد من الفيتامينات. والمعادن المفيدة لصحة الانسان، فهى غنية بفيتامين بالاوميجا 3 الذي يعزز من جمال ولمعان الشعر والبشرة، كما أن اللحم الأحمر به نسبة كبيرة من الأحماض الأمينية التي تساعد في عملية الهضم.

شبيهة جبن دوبل كريم سعر الكيلو 16.95 ريال بدلاً من 23.95 ريال سعودي، تزداد حركة الشراء على الجبن، حيث يتم استهلاكها بطرق مختلفة، يمكن إضافتها المعجنات مثل البيتزا والفطائر والباتيه والكرواسون وغيرها، أيضًا يكثر استخدامها أيام المدارس لعمل وجبات الإفطار للأطفال، وهناك من يستخدمها في إعداد بعض وصفات الحلويات مثل البسكويت والكيك والمنافسة وغيرها من الوصفات.

أهم العروض على التجهيزات المنزلية لمدة ثلاثة أيام بداية من اليوم الخميس

نوضح لكم بعض من عروض العثيم اليوم على التجهيزات المنزلية: