طرق ممتازة ومجربة لتنظيف السجاد مهما كان عمر البقع والأوساخ

طرق سحرية لتنظيف السجاد، يعتبر تنظيف السجاد من الأمور التي تشغل بال العديد من النساء في كل بيت، كما يمكن تنظيف السجاد بالماء أو بدون ماء على الناشف وذلك بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة وبدون مجهود، في هذا المقال سوف نتعرف عن طريقة تنظيف السجاد في المنزل.

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طريقة تنظيف السجاد السحرية في المنزل

يوجد العديد من الطرق المختلفة في تنظيف السجاد ومنها نسردها لكم فيما يلي.

الطريقة الأولى لتنظيف السجاد

المكونات:

كوب مسحوق من غسيل السجاد.

٣ معالق من الملح.

الخطوة الأولى نقوم بكنس السجادة جيدًا حتى نتخلص من الأتربة، بعد ذلك يرش الملح ومسحوق غسيل على السجاد ويترك لمد ٢٠ دقيقة، ثم نقوم بكنس السجادة مرة أخرى بمقشة لابد أن تكون خشنة حتى يتم التخلص من البقع والاوساخ ونستمر في الكنس حتي تصبح بدون بقع ونظيفة.

الطريقة الثانية لتنظيف السجاد

المكونات:

كوب ونصف من الكلور.

كوب من شامبو السجاد.

٢ لتر من الماء.

طريقة التحضير

دائمًا الخطوة الأولى كنس السجادة قبل استخدام الخلطة، ثم نقوم بإضافة الماء والكلور وشامبو السجاد في دلو كبير، ثم نأخذ من هذه الخلطة ونضعها على السجادة وبفرشة سجاد ندعك جيدًا ثم نشطفها بالماء ونتركها حتى تنشف ستصبح نظيفة بدون بقع.

الطريقة الثالثة لتنظيف السجاد

المكونات

٣ معالق من الخل.

ملعقة ونصف كربونات الصوديوم.

مسحوق غسيل للسجاد.

ملعقة عصير ليمون.

كوب من الما.

طريقة التحضير