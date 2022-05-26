نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك ملعقة فازلين تعالي أقولك أجعلي شعرك طويل وكثيف شعرك سينمو بدون توقف في المقال التالي
من أهم الأمور التي يتم البحث عنها من قبل العديد من النساء هو كيفية الاهتمام بالشعر حيث يرغبون دائما في الحفاظ على الشعر من التساقط والتقصف كما يعتبر الشعر من أكثر الأشياء التي تتأثر بصورة كبيرة للغاية بكافة العوامل الخارجية لذلك يعتبر الفازلين من أهم المواد التي لها فائدة كبير للغاية على الشعر ويحافظ على الشعر من التقصف تابعوا معانا خلال السطور القادمة أهم وصفات الفازلين كيف يمكن استخدامه على الشعر.
الفازلين لتطويل وتكثيف الشعر
الفازلين يحافظ على الشعر بالطبع من التقصف والتساقط كما يساعد أيضاً على تقوية الشعر بشكل كبير وزيادة كثافة الشعر أيضاً، كما يمكنكم استخدام الفازلين من خلال الوصفات الطبيعية الآتية:
- الفازلين مع الماء: كما أنه يجب عليكم خلط الفازلين مع الماء الساخن بشكل جيد حتي يمكنكم عمل حمام زيت للشعر ويمكنكم تكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع.
- الفازلين مع الثوم: حيث أنه ثانيا يمكنكم خلط الثوم المفروم مع الفازلين يجب عليكم خلطهم بشكل جيد ثم يتم تدليك الرأس لمدة خمس دقائق وبعد ذلك يجب عليكم ارتداء غطاء بلاستيك اتركيه لمده ساعة كاملة ثم قومي بغسله بعد ذلك بالماء والقهوة وذلك من أجل التخلص من رائحة الثوم بشكل نهائي حيث يعتبر الثوم من الأشياء التي لها العديد من الفوائد على الشعر حيث يقوم بتطويل الشعر والحفاظ عليه من الصلع.
- ثالثا الفازلين مع زيت الخروع: حيث أنه تعتبر من الوصفات الطبيعية التي تساعد في تطويل الشعر بشدة كما له العديد من الفوائد الكثيرة نقوم بإصابة زيت الخروع إلى الفازلين ثم يجب عليكم خلطهم بشكل جيد ثم يتم وضعه على الرأس ويجب عليكم تدليك فروة الرأس جيدا.
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