نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تلميع الخشب والموبليا رجعي الخشب القديم جديد بمكون لن يخطر على بالك في المقال التالي
ترغب العديد من ربات البيوت في الوقت الحالي عن طريقة تلميع الخشب حيث يفقد الاثاث مع مرور الوقت اللامعة الخاصة به واللون الاصلي له لذلك يجب عليكم بشكل دائم الحرص على تنظيف وتلميع الخشب باستمرار ويجب أن يكون نظيف أيضاً حيث يعطي المنزل شكل جميل ورائع واليوم سوف نعرض عليكم طريقة سهلة وبسيطة من أجل تأمين الخشب باستمرار.
كيفية تلميع الخشب
يتواجد العديد من الطرق المختلفة من أجل تلميع الأثاث والخشب ويمكنكم تلميع كافة الأقسام في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة من خلال الخطوات الآتية:
- الطريقة الأولى:
يمكنكم استخدام ثلاث قطرات من عصير الليمون مع كأس من الزيت المعدني أو يمكنكم استخدام زيت البرافين.
ثانيا يمكنكم إحضار قطعة من القماش النظيفة والناعمة ثم يتم وضعها على الخليط ويتم فرك الخشب بهذه الفوطة جيدا.
كما يمكنكم استبدال الفوطة بفرشاة ناعمة للغاية من أجل تنظيف كافة الأماكن الصغيرة في الأثاث.
- الطريقة الثانية: شمع العسل لتنظيف وتلميع الخشب
يمكنكم إحضار وعاء بلاستيك ويتم وضع خمس أوراق من زيت التربنتين ثم يتم وضع بعض الأوقية من شمع العسل ويتم مزج جميع المكونات جيداً.
ثم يتم إحضار قطعة من القماش الناعم والنظيف ثم يتم وضعها في الخليط ويجب عليكم تنظيف وتلميع الخشب جيداً.
- الطريقة الثالثة: نستخدم بهذه الطريقة زيت الزيتون لتلميع الخشب
حيث أنه أولا يمكنكم خلط ربع كاس من زيت الزيتون بكل سهولة مع ربع كأس من الخل الأبيض.
ثانيا كما أنه بكل سهولة يمكنكم إحضار زجاجة ويتم وضع الخليط بها ثم يتم رشه على الأثاث ويتم إحضار فوطة نظيفة تماما ثم نقوم بتنظيف الخشب بشكل جيد بواسطة الفوطة ويجب عليكم فرك الخشب جيدا بالفوطة.
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