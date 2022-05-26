نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم 26 مايو 2022 اقوي التخفيضات في يوم الخميس في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عروض بنده اليوم من العروض التي ينتظرها الجميع في جميع المدن في المملكة العربية السعودية حيث تحتوي علي افضل الفواكه والخضروات والتي سنقدمها لحضراتكم من خلال هذا المقال حيث سنقوم بعرض كافه المنتجات التي تقدمها في عروضها الأسبوعية والعروض اليومية من خلال مجله العروض التي تحتوي علي كافه أنواع السلع وبأسعارها أيضا كي تستفيدوا منها وتوفروا المال أيضا حيث يستمر هذا العرض حتي نهاية الأسبوع القادم.

عروض بنده اليوم

تحتوي عروض بنده اليوم علي جميع المنتجات بأسعار مميزه للغايه كي يتمكن الجميع بالاستفادة من كافه المنتجات التي تقدمها في جميع متاجرها وأسواقها والسوبر ماركت في جميع المدن والمناطق حيث يستمر هذا العرض لسبع أيام لذالك سارعوا في الاستفادة قبل نفاذ العرض حيث تقدم بنده أجود أنواع السلع لذالك يعتبرها الأشخاص هيا افضل مقدم للعروض في المملكة العربية السعودية.

مجله عروض بنده اليوم

نقدم لكم أيضا جبن عكاوي بسعر 34.95 ريال سعودي فقط وخليط الزبده الغير مملحه وجبن بقري داري بسعر 39.95 ريال سعودي فقط وجبن شيدر امر وحلاوه ساده ومرتديلا وزيتون اخضر بسعر 16.95 ريال سعودي فقط وجبن كريم شيدر قابلد للدهن وايس كريم ومنايل ناعمه وسائل غسيل الصحون بقوه بديله للمبيض والطحين الفاخر أيضا.

تحتوي عروض بنده اليوم علي جميع انواع اللحوم والاسماك حيث تحتوي علي سمك فيليه قاروص بالجلد بسعر 42.95 ريال سعودي فقط وقاروص بحري ايضا وربيان مزرعه بسعر 30 ريال سعودي وسمك شيم وسمك تونا ايضا بسعر 13.95 ريال سعودي وبياض حمام ايضا بسعر 19.95 ريال سعودي فقط وفيله سلمون ايضا بسعر 79.95 ريال سعودي فقط وستيك سلمون نرويجي بسعر 64.95 ريال سعودي.

تشمل ايضا عروض بنده اليوم افخاذ الدجاج كامله اليوم وقطع الدجاج المشكله التنميه بسعر 9.95 ريال سعودي فقط وطحينه ماركه الشعله وجبن فيتا وجبن دوبل كريم وكافه انواع اللحوم حيث تتضمن في عروضها الكفته البقري البرازيلي والبرجر البقري ايضا وفخذ خروف ونقائق بقري برازيلي وموزه غنم بالعظم وورق العنب وطماطم مقشره.

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