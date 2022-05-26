نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوي عروض بنده الخميس 26 مايو 2022 الموافق 25 شوال 1443 هلا بالخميس في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عروض بنده الخميس من افضل العروض المميزه التي تقدم جميع متطلبات المواطنين من جميع انواع السلع المختلفه حيث تعد شركه بنده من افضل الشركات في المملكة العربية السعودية والتي تم تأسيسها منذ 1978م ولها العديد من الفروع في مختلف المدن حيث تمتلك اكثر من 500 سوبر ماركت وهايبر ماركت وتضم الآلاف من العمال والموظفين أيضا لذالك تجاوزت حدود السعودية واصبح لها افرع في جميع البلدان في الشرق الأوسط لذالك تقوم بتقدم عروض أسبوعية ويوميه بأسعار لا تقبل المنافسة.

عروض بنده الخميس

تحتوي عروض بنده دائما علي جميع أنواع الملابس الخاصة بالنساء والرجال وجميع أنواع مستلزمات الأطفال والأحذية ايضا بأسعار مميزه كي يتمكن الجميع من الشراء كما تقدم جميع انواع مستحضرات التجميل والزيوت الطبيعيه وايضا الكريم للبشره وللشعر ايضا بسعر مميز للغايه كما تتضمن في مجله عروضها التي سنقدمها لحضراتكم من خلال هذا المقال كي تتعرفوا علي عروض بنده الخميس.

مجله عروض بنده الخميس

تحتوي عروض بنده علي جميع انواع المشروبات الساخنه والبارده حيث تقدم لعملائها المميزين حيث تقدم مياه اكوافينا وايضا الارز البسمتي وارز ابيض بنجابي الشعلان بسعر 59.95 ريال سعودي فقط وشوكلاته مشكله بسعر 39.95 ريال سعودي وسكر ناعم الاسره ودجاج ساديا ايضا وشبيه القشطه والطحين الفاخر والمكرونه وايس كريم السعوديه والمناديل وجميع انواع المنظفات بسعر مميز للغايه.

تشمل عروض بنده جميع انواع المعلبات الغذائيه حيث تقدم ورق العنب بسعر 11.95 ريال سعودي وطماطم مقشره الطائي بسعر 9.95 ريال سعودي فقط ومعجون الطماطم وشطه حاره وخليط كيك بيتي كروكر بسعر 19.95 ريال سعودي فقط وتونه بنده ايضا وجميع انواع الجبن كالجبن المثلثات وجبن شيدر وجبن رومي مصري وجميع انواع الالبان كامل الدسم وجبن كريم البقره الضاحكه.

تتضمن عروض بنده الخميس كيك انجليزي باللوز والفانيلا بسعر 5.95 ريال سعودي فقط وكروساون فرنسي طازج بسعر 11.95 ريال سعودي فقط ودونات شوكلاته ايضا بالفراوله وجميع انواع البقوليات والمكسرات المشكله والمتنوعه حيث تقدم اللوز الابيض والجوز الامريكي والقرفه المطحونه بسعر 32.95 ريال سعودي والفول المجروش مصري بسعر 7.95 ريال سعودي وحب ابيض ناعم تركي بسعر 6.95 ريال سعودي.