غيري شعرك وشعر بنتك 180 درجة اقوي كيراتين طبيعي في المنزل لفرد الشعر المجعد في 3 دقائق

المشروبات الغازية يتم شربها بعد تناول الطعام، لكن هل تعلم أن المشروبات الغازية لها فوائد على الشعر وتأثير السحر عليها، فالعديد من السيدات يحملن بالشعر المفرود دومًا من دون الاستشوار أو المكواة، وفي المقال التالي نستعرض معكم طريقة استخدام كوكاكولا للعناية بالشعر وجعله مفرود.

طرق فرد الشعر بالكوكاكولا

الطريقة الاولى:

المكونات:

كوكاكولا.

كريم شعر.

مياه ورد.

عصير الليمون.

طريقة التحضير:

في وعاء عميق نضع مياه الورد والكوكاكولا.

خلط الخليط جيدًا حتى تمام التجانس.

إضافة عصير الليمون.

إضافة كريم الشعر.

الخلط حتى الحصول على قوام ناعم.

تقسيم الشعر ستة أجزاء وتوزيع المزيج على فروة الرأس والخصلات.

تغطية الشعر بكيس بلاستيكي.

ترك المزيج على الشعر لمدة ساعة.

غسل الشعر بالمياه الفاترة والشامبو الخاص به.

الطريقة الثانية:

المكونات:

كوكاكولا.

كريم شعر.

مياه ورد.

زيت اللوز الحلو.

عصير الليمون.

طريقة التحضير:

في وعاء عميق نضع المكونات جميعها.

خلط الخليط جيدًا حتى تمام التجانس.

خلط الخليط جيدًا حتى تمام التجانس. الحصول على قوام كريمي.

تقسيم الشعر إلى أجزاء.

توزيع المزيج على فروة الرأس والشعر.

تغطية الشعر بغطاء حراري.

ترك المزيج على الشعر لمدة لا تقل عن الساعة.

غسل الشعر بالمياه الفاترة والشامبو الخاص به.

وضع كريم للشعر أثناء التصفيف.

نصائح للحفاظ على الشعر مفرود

نقدم لكم مجموعة من النصائح من أجل الحفاظ على الشعر مفرود أطول فترة ممكنة، وأهم هذه النصائح هي: