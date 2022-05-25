نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوي عروض العثيم اليوم الخميس 26 مايو 2022 الموافق 25 شوال 1443 هلا بالخميس في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض العثيم اليوم والتي تتضمن العديد من المنتجات الغذائية والأدوات المنزلية بأسعار لا تقبل المنافسة ابدآ حيث بسعي جميع المقيمين في المملكة العربية السعودية دائما لمعرفه المنتجات المقدمة في العروض الأسبوعية والعروض اليومية أيضا حيث والتي سنقدمها لكم من خلال هذا المقال كي تستفيدوا بالخصومات التي تصل إلى 50% فقط حيث يستمر هذا العرض لمده 24 ساعه فقط في كافه المتاجر والأسواق الخاصة بعبد لله العثيم.

عروض العثيم اليوم

تشمل عروض العثيم العديد من المنتجات والسلع المختلفة حيث تقدم جميع لنواع المنظفات والعناية بالبشرة وأيضا المساحيق المختلفة والمتنوعة حيث تحتوي علي البرسيل والصابون واريال أيضا وجميع الأجهزة المنزلية والتي لا بد من توافرها في اي منزل لذالك تقدمها عروض العثيم اليوم في يوم الخميس كي يستفيد المواطنين منها كما تحتوي أيضا علي جميع أنواع الملابس الخاصة بالرجال والنساء أيضا.

مجله عروض العثيم اليوم

تشهد أسواق العثيم إقبال كبير للغايه ومرتفع في الأيام الأخيرة حيث تقدم خصم كبير علي قدر الضغط السيف كهربائي وأيضا قطاعه الخضار بسعر 139 ريال سعودي ومقلاه البطاطس ومفرمه اللحم بسعر 159 ريال سعودي كما تقدم أيضا مكنسه كيون كهربائيه بسعر 179 ريال سعودي فقط وعصاره حمضيات ومروحه للمكتب بسعر 79 ريال سعودي فقط ومحضره القهوة وخلاط وغلاية الماء أيضا وكيف صحراوي.

كما تقدم ايضا مقلاه وطقم طبخ هوم أوآي 8 قطع وطقم قدور رويال فود غير لاصق وطقم قدور تيفال بسعر 179 ريال سعودي فقط وقفازات كبير وسطل وشنطه سفر وترموس فالك 1 لتر بسعر 49 ريال سعودي فقط ومقلاه من الجرانيت والعيد من الأدوات الأخري التي تحتاج إليها النساء في المنزل حيث يمكن لكم التعرف عليها من خلال هذا المقال الذي يحتوي علي مجله العروض.

تحتوي أيضا عروض العثيم علي جميع أنواع اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن أيضا حي تحتوي علي لحم عجل بلدي بدون عظم ولحم عجل بعظم ولحم حاشي بدون عظم وجميع أنواع الجبن حيث تقدم الجبن الإسطنبولي والزيتون ومربي المشمش ولبنه فاخره ايضا بسعر 57.50 ريال سعودي فقط والزيتون الاسود والزيتون الاخضروعجينه السمبوسه وفطيره السمبوسه أيضا بسعر 4.75 ريال سعودي.

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