نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض العثيم الخميس 26 مايو 2022 خصومات تصل إلى نصف السعر هلا بالخميس في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد غير مسبوق من المواطنين في الأيام الأخيرة عبر محرك البحث جوجل علي عروض العثيم الخميس حيث يسعي المقيمين في جميع المدن في المملكة العربية السعودية للاستفادة من المنتجات المتواجدة في العروض الأسبوعية واليومية أيضا كما أنها تقدم افضل وأجود المنتجات والأدوات المنزلية أيضا والتي سنقدمها لكم من خلال هذا المقال كي تتعرفوا عليها وعلي أسعارها حيث تستمر هذه العروض لمده أسبوع فقط.

عروض العثيم الخميس

تحتوي مجله العروض علي اقوي أنواع التخفيضات علي جميع أنواع الأدوات المختلفه حيث تقدم جميع أنواع الشاشات التليفزونيه بمختلف أنواعها ومختلف الشركات المصنعة لها وجميع أنواع الجوالات أيضا بأسعار مميزه للغايه كما تحتوي أيضا عروض العثيم الخميس علي جميع المتطلبات المنزلية من سلع غذائية حيث تقدم الفواكه والخضروات الطازجة واللحوم والأسماك وأيضا المعلبات الغذائية.

مجله عروض العثيم الخميس

تحتوي عروض العثيم علي جميع أنواع المنظفات والمساحيق المنزلية والتي لا بد من توافرها في كل منزل حيث تحتاج إليها كل ربه منزل حيث تقدم الصابون الديتول ومطهر الديتول أيضا بسعر 44.95 ريال سعودي فقط ومبيد الحشرات بسعر 14.95 ريال سعودي فقط كما تحتوي علي المنظف ديتول ومنظف فينش لغساله الأطباق بسعر 19.95 ريال سعودي وأقراص فنش لغساله الأطباق ملح فينش لغسالات الأطباق.

كما تقدم أيضا مطهر داك لافندر عبوه التوفير 4ونصف لتر بسعر 21.95 ريال سعودي فقط وشامبو عبايه برسيل ومناديل وجه نورس بسعر 20.95 ريال سعودي فقط وحفائض فاين وصابون بودره ركس بسعر 39.95 ريل سعودي ومفارش سفره ركس بسعر 10.95 ريال سعودي ومبيض ملابس شير بسعر 7.95 ريال سعودي ومنعم ومعطر للأقمشة.

تحتوي ايضا عروض العثيم الخميس علي معطر الجو وشامبو بانتين وبديل زيت وشامبو هيد اند شولدرز انتعاش بسعر 17.95 ريال سعودي وحفائض بامبرز كبير جدا وحفائض بامبرز كبير بسعر 42.95 وفوط صحيه الويز قطن ناعم بسعر 25.95 ريال سعودي ومعجون أسنان وشامبو لأطفال أيضا وصابون اكسترا بودره ومزيل دهون فلاش ايضا حيث تقدم عروض العثيم الخميس جميع المنظفات في عرضها اليومي كما تقدم جميع انواع المكسرات والحلويات والبقوليات.

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