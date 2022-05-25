شوف خصومات اكسترا الكبرى 70% على الثلاجات الغسالات الشاشات والأفران الكهربائية

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خصومات اكسترا الكبرى 70% على الأفران الكهربائية الثلاجات الغسالات والشاشات ومواقد الغاز، يتوفر ال جي فرن كهربائي 4 موقد سيراميك أسود 1 منطقة تسخين بسعر 5499 ريال بدلاً من 7649 ريال خصم 28%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 263 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر مايو على جميع الأجهزة. خصومات اكسترا على جميع الأجهزة تتضمن عروض شهر مايو تخفيضات مذهلة على الشاشات : يتوفر ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى سوني تليفزيون 43 بوصة ال اي دي فائق الوضوح بدقة 4K بسعر 2199 ريال بدلاً من 3699 ريال خصم 41%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 106 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر تخفيضات ثلثين الثمن اكسترا الكبرى ال جي تليفزيون 83 بوصة OLED ذاتي الإضاءة بدقة 4K يوفر التباين المطلق والألوان الحقيقية تماماً بنسبة 100%، بسعر 14999 ريال بدلاً من 47999 ريال خصم 69%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 717 ريال لمدة 36 شهراً. عروض شهر مايو اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا الكبرى تخفيضات على الأفران و البوتاجازات : يتوفر ضمن عروض شهر مايو اكسترا الكبرى عرض خاص على جليم غاز موقد كهربائي 5 عين سيراميك حجم 90*60 سم ستيل بسعر 6399 ريال، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 306 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى ال جي موقد كهربائي 4 عيون طبخ مع 1 عين تسخين ستانلس ستيل بسعر 5299 ريال بدلاً من 7399 ريال خصم 28%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 254 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال. عروض اكسترا على الثلاجات تتضمن ضمن خصومات اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية : يتوفر ضمن خصومات شهر مايو نصف الثمن سامسونج ثلاجة 13.5 قدم فضى اللون بسعر 2999 ريال بدلاً من 4899 ريال خصم 39%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 144 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى اكال جي ثلاجة 19.6 قدم بخار إنفيرتر ستانلس ستيل بسعر 4699 ريال بدلاً من 6549 ريال خصم 28%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 225 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال. تخفيضات الغسالات اكسترا السعودية إستكمالا لسلسلة تخفيضات اكسترا الكبرى تتضمن تخفيضات مذهلة على الغسالات : يتوفر ال جي غسالة تحميل أمامي غسيل وتجفيف سعة 10.5 كيلو/7 كيلو بسعر 4199 ريال بدلاً من 7199 ريال خصم 42%، يتوفر باللون الفضي ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 201 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

يتوفر دايو غسالة حوضين سعة 10 كجم أبيض اللون بسعر 1099 ريال بدلاً من 1599 ريال خصم 31%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 53 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر مايو. عمر شويل - جدة خصومات اكسترا الكبرى 70% على الثلاجات الغسالات الشاشات والأفران الكهربائية - ثقفني

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