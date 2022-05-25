نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الخمسات من العثيم الأسبوعية على السلع الغذائية في جميع الفروع أي حاجة ب 5 ريال في المقال التالي
عروض العثيم الأسبوعية يعمل الكثير من الأشخاص بالمملكة العربية السعودية بالبحث عن العروض والخصومات الكبيرة والقوية جدًا التي يتم تقديمها من خلال سوق العثيم في المملكة العربية السعودية، وهذا لأنهم يدركون أن كافة العروض والخصومات التي توفر بالهايبر ويتميز السوق بها، كما يتوافر الكثير من الخصومات والعروض بالشكل اليومي أو الأسبوعي حتى يتم الجذب للكثير من الزبائن، كما أن هذه العروض والخصومات تكون متوافرة على كافة الأجهزة الإلكترونية والمنزلية وأيضًا السلع والمنتجات الغذائية وكل ما يتوافر بالهايبر.
عروض العثيم الاثنين خصومات من 20 وحتي 65% على جميع المنتجات وحتي نهاية مايو
عروض العثيم اليوم
سوق العثيم يعتبر من ضمن الأسواق المساهمة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، حيث أن ذلك الهايبر يعتبر من أقوى السلاسل الكبيرة التي يتم تواجدها بالمملكة العربية السعودية، وكذلك يتواجد السوق في المرتبة رقم اثنان من إحدى الأسواق المالية والمركزية بناحية المبيعات.
كما يتوافر السوق في ترتيبه بعد هايبر بنده الذي يتبع لمجموعات صافولا، وأيضًا قامت المجلة الشهيرة فوربس بتصنيف الهايبر بعام 2016 على أنه من أقوى الأسواق الكبيرة في السعودية.
خصومات العثيم اليوم
- سعر الكيلو جرام من الرمان المستورد يكون 10.95 ريال سعودي.
- المانجو اليمني قلب الثور مقدار كيلو جرام يكون بسعر 6.45 ريال سعودي.
- المانجو تيمور مقدار كيلو جرام يكون بسعر 12.45 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الخيار الطازج يكون 2.95 ريال سعودي.
- مقدار كيلو جرام من الملفوف المحشي يكون بسعر 1.95 ريال سعودي.
- كيكة الغابة السوداء الصغير سعرها يكون 19.95 ريال سعودي.
- الليمون الفيتنامي مقدار كيلو جرام يكون بسعر 7.45 ريال سعودي.
- الجزر البلدي مقدار كيلو جرام يكون بسعر 3.45 ريال سعودي.
- 4 قطع من الدونات فانسي للعلبة الواحدة تكون بسعر 7.95 ريال سعودي.
- سعر الكيس من زود الخبز الأبيض الشرائح يكون 3.95 ريال سعودي.
- زود بقلاوة بالفول السوداني مقدار اثنان كيلو جرام يكون بسعر 35.95 ريال سعودي.
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