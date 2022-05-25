شوف عروض لولو هايبر ماركت تقدم مهرجان عروض الأجهزة والجوالات بخصومات تصل 64%

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عروض لولو هايبر ماركت السعودية تقدم مهرجان عروض الإلكترونيات في مايو التوفير، على مجموعة هائلة من الأجهزة الإلكترونية بالإضافة إلى مجموعة مختارة من الهواتف الذكية وشاشات التلفزيون وتخفيضات تصل حتى 50%، كما يمكنكم الاطلاع على جميع العروض المتاحة في هذا القسم وغيره العديد من الأقسام الأخرى من خلال صفحة العروض الخاصة بالموقع الإلكتروني لشركة لولو هايبر ماركت السعودية، والذي يتيح إمكانية التسوق أون لاين مع توفير خدمة التوصيل المجاني على المشتريات التي يتعدى قيمتها 99 ريال سعودي. أقوى عروض لولو هايبر ماركت للجوالات: جوال أبل أيفون 13 برو سعة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق بسعر 4,399 ريال سعودي بدلاً من 4,699 ريال، بخصم فوري قيمته 6%.

عرض جوال أبل أيفون 13 برو ماكس سعة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأخضر بسعر 5,199 ريال سعودي بدلاً من 5,699 ريال، وبخصم قيمته 9%.

وعرض قوي على أبل أيفون 11 ذاكرة سعة 128 جيجا بايت متوفر باللون البنفسجي وبخصم قيمته 28% أي بسعر 2,299 ريال سعودي بدلاً من 3,199 ريال. أبل أيفون 12 ذاكرة سعة 128 جيجا بايت متوفر بخصم حقيقي قيمته 19% ومتوفر باللونين البنفسجي والأسود، فقط بسعر 2,899 ريال سعودي بدلاً من 3,599 ريال.

هاتف أبل أيفون أبل أيفون 13 برو ماكس ذاكرة سعة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأخضر بسعر 4,899 ريال سعودي بدلاً من 5,199 ريال.

وخصم قيمته 14% على أبل أيفون 13 بذاكرة سعة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق فقط بسعر 3,249 ريال سعودي بدلاً من 3,799 ريال. عروض شاشات التلفزيون: سوني شاشة تلفزيون جوجل سمارت مقاس 65 بوصة ال اي دي تدعم دقة ال 4ك بخصم 25% فقط بسعر 3,899 ريال سعودي بدلاً من 5,199 ريال.

سامسونج تلفزيون ذكي فائق الوضوح مقاس 58 بوصة بخصم 36%، أي بسعر 2,699 ريال سعودي بدلاً من 4,199 ريال.

عرض قوي على تلفزيون ال جي الذكي فائق الوضوح مع خاصية ال 4ك مقاس 50 بوصة فقط بسعر 2,199 ريال سعودي بدلاً من 4,449 ريال. أيكون شاشة تلفزيون ليد مقاس 32 بوصة بسعر 389 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال.

شاشة أيكون مقاس 70 بوصة يدعم خاصية ال 4ك ألترا اتش دي سمارت ال اي دي فقط بسعر 2,449 ريال سعودي بدلاً من 4,399 ريال.

وأقوى العروض بقيمة خصم 64% على شاشة تلفزيون ال جي مقاس 55 بوصة سمارت 4ك تصميم شاشة سنيما بسعر 3,099 ريال سعودي بدلاً من 8,499 ريال. عروض لولو للأجهزة المنزلية: سوبر جنرال ثلاجة سعة 181 لتر بسعر 1,099 ريال سعودي بدلاً من 1,499 ريال.

فيليبس محضرة طعام مدمجة متوفرة بخصم قوي قيمته 49% فقط بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 389 ريال.

عرض خاص على ثلاجة بابين من سوبر جنرال مقاس 25 قدم بسعر 1,799 ريال سعودي بدلاً من 2,299 ريال. قلاية هوائية من فيليبس سعة 1.4 كيلو جرام بسعر 999 ريال سعودي بدلاً من 1,599 ريال.

خلاط يدوي من فيليبس بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 149 ريال.

مكنسة كهربائية من فيليبس قوة 2000 واط بسعر 379 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال. عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت تقدم مهرجان عروض الأجهزة والجوالات بخصومات تصل 64% - ثقفني

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