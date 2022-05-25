نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير المملكة العربية السعودية على الشاشات والجوالات تصل إلى 40% في المقال التالي
تعتبر مكتبة جرير من أشهر المكتبات التي تتواجد في المملكة العربية السعودية في السوق المالية والمركزي، حيث أن المكتبة قدمت كل الاحتياجات والمتطلبات التي يريدها كل شخص في السعودية، أيضًا يتوافر ويتواجد في مكتبة جرير كافة المستلزمات والمنتجات التي يريدها ويرغب بها كافة طلاب المدارس مع المستلزمات الخاصة بالمكاتب، كما يتواجد في المكتبة جميع الألعاب التي يريدها ويحبها كل طفل متواجد في السعودية.
عروض جرير السعودية
مكتبة جرير تعمل على تقديم أكبر الخصومات والعروض المذهلة جدًا، كما أن تلك المكتبة تعد من إحدى المكاتب التي تختص لبيع كل المستلزمات والمنتجات التي يريدها ويطلبها كل شخص متواجد في المملكة العربية السعودية، حيث أن تلك المكتبة استطاعت أن توفر وتقدم تلك الخصومات والعروض بالسعر الصغير الذي يناسب ويلائم كل مواطن في المملكة العربية السعودية.
تخفيضات جرير اليوم
- شاشة التلفزيون من النوع سوني مقدار 55 بوصة الترا اتش دي يدعم الأندرويد باللون الفضي يكون بسعر 3049 بدلًا من 5999 ريال سعودي.
- كمبيوتر المحمول من مايكروسوفت سيرفس باك 3 يكون 2 * 1 المنفصل من الجيل العاشر بحجم 13.5 بوصة يكون بسعر 5999 بدلًا من 7399 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع شاومي مي تي في كيو 1 أي حجم 55 بوصة بدقة ألترا اتش دي باللون الأسود تكون بسعر 2399 بدلًا من 3699 ريال سعودي.
- هاتف من النوع آبل آيفون 11 حجم 128 جيجا بايت باللون البنفسجي يكون بسعر 2349 بدلًا من 3299 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع سكاي وورث حجم 65 بوصة الترا اتش دي يدعم الأندرويد باللون الأسود يكون بسعر 2599 بدلًا من 3499 ريال سعودي.
- لابتوب من النوع ايسر سبين 3 يكون 2 * 1 المتحول تصميم على هيئة ملف مع قلم اللمس من الجيل الحادي عشر يكون بسعر 4599 بدلًا من 5499 ريال سعودي.
- ساعة من النوع هواوي واتش جي تي برو 46 بالهيكل المصنوع من التيتانيوم باللون الرمادي يكون بسعر 1499 ريال سعودي.
- كمبيوتر المحمول المتحول 2 * 1 من النوع لينوفو يوجا 6 تصميم على هيئة ملف مع قلم اللمس يكون بسعر 3499 بدلًا من 4099 ريال سعودي.
- ملحق الهاتف الذكي من النوع هواوي Smart lang القابل إلى الارتداء الذي يتوافق مع العديد من الهواتف الذكية باللون الأسود يكون بسعر 899 بدلًا من 1399 ريال سعودي.
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