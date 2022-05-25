شوف أجدد كرنفال لولو هايبر ماركت بمناسبة نهاية شهر مايو على مختلف الأجهزة والهواتف بخصومات مذهلة لا تفوتها LULU

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تنفرد متاجر لولو هايبر ماركت العملاقة بتقديم باقة رائعة ومميزة من أهم وأحدث المنتجات المذهلة التي تتميز بجودتها العالية. كما تعلن كل فترة متاجر لولو هايبر عن أقوى كرنفال نهاية الشهر بخصومات مميزة على مختلف الأجهزة. حيث يضم هذا الكرنفال مجموعة رائعة من أحدث الهواتف الذكية وأحدث أجهزة اللابتوب، وكذلك مجموعة مختلفة من أهم وأفضل السلع الغذائية الهامة. أقوى كرنفال لولو هايبر على الهواتف الذكية بخصومات مذهلة خصم 60 ريال على هاتف فيفو واي 15 إس، يعمل بنظام أندرويد 11، من الجيل الرابع، ويحتوي على شاشة مقاسها 6.51 بوصة. كما أنه مزود برامات سعتها 3 جيجا بايت رام، وذاكرة داخلية مساحتها 32 جيجا بايت. أما بالنسبة للكاميرا السلفي فدقتها 8 ميجا بيكسل، والخلفية دقتها 2+13 ميجا بيكسل. بسعر 519 ريال بدلاً من 579 ريال سعودي. احصل على خصم مميز من لولو هايبر على هاتف شاومي بوكو إف 3، يدعم أندرويد 11، بشبكة 5G العملاقة. بينما حجم الشاشة 6.67 بوصة، والكاميرا الأمامية دقتها 20 ميجا بيكسل، بينما الثلاث كاميرات الخلفية دقتهم 5+8+48 ميجا بيكسل. كما يتميز بوجود رامات عالية السرعة سعتها 6 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية سعتها 128 جيجا بايت. بسعر 1199 ريال بدلاً من 1649 ريال سعودي، ووفر 450 ريال سعودي. LULU Hyper Offers على الأجهزة المنزلية احصل على خصم 260 ريال على طقم أواني طهي من الجرانيت من رافيلي، الطقم مكون من 10 قطع، بسعر 339 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي، ووفر 260 ريال سعودي.

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