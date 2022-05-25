نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات هايبر لولو تصل إلى 40% على الأجهزة الكهربائية و الشاشات عروض شهر مايو في المقال التالي
عمر شويل - جدة خصومات هايبر لولو تصل إلى 40% على الأجهزة الكهربائية و الشاشات عروض شهر مايو، تتوفر الكترولكس انفرتر غسالة و مجفف تحميل أمامي سعة 8 كيلو غسيل و 5 كيلو تجفيف بسعر 2899 ريال بدلا من 3449 ريال تخفيض 16%، تتوفر ميديا تحميل أمامي سعة 10 كيلو بسعر 2049 ريال بدلا من 2689 ريال تخفيض 24%، يتوفر ميديا مجفف مع مكثف باللون الفضي سعة 8 كيلو بسعر 1819 ريال بدلا من 2289 ريال تخفيض 21% ضمن عروض هايبر لولو حتى نهاية شهر مايو.
خصومات هايبر لولو تصل إلى 40%
يتوفر نيكاي تلفزيون ذكي 50 بوصة بسعر 1399 ريال بدلا من 1799 ريال تخفيض 22%، يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر لولو نيكاي تلفزيون فائق الدقة 65 بوصة بسعر 2199 ريال بدلا من 3099 ريال تخفيض 29%، يتوفر ضمن خصومات هايبر لولو نصف الثمن تلفزيون شاومي مي يدعم تقنية 4K أندرويد سمارت 50 بوصة بسعر 1499 ريال بدلا من 2549 ريال تخفيض 41%.
عروض الشاشات هايبر لولو
يتوفر تلفزيون سامسونج سمارت فائق الوضوح 60 بوصة بسعر 3399 ريال بدلا من 4499 ريال تخفيض 24%، يتوفر ضمن عروض شهر مايو المذهلة هايبر لولو سكاي وورث تلفزيون ذكي ليد 32 بوصة بسعر 749 ريال بدلا من 999 ريال تخفيض 25%، يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر لولو تلفزيون شاومي مي يدعم تقنية 4K اندرويد ذكي QLED حجم 55 بوصة بسعر 2299 ريال بدلا من 3699 ريال تخفيض 38%.
عروض شهر مايو هايبر لولو
تتوفر ميديا غسالة تحميل أمامي باللون الفضي سعة 12 كيلو جرام بسعر 2309 ريال بدلا من 3039 ريال تخفيض 24%، تتوفر ضمن تخفيضات شهر مايو ثلث الثمن كاندي غسالة ملابس تحميل أمامي مع نشافة سعة 8 كيلو غسيل و 5 كيلو تجفيف بسعر 2099 ريال بدلا من 2999 ريال تخفيض 30%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر لولو كاندي غسالة ونشافة تحميل أمامي سعة 10 كيلو غسيل و 6 كيلو تجفيف بسعر 2399 ريال بدلا من 3299 ريال تخفيض 27%.
خصومات هايبر لولو ثلث الثمن
يتوفر فريزر وايت وستنجهاوس سعة 46 لتر بسعر 649 ريال بدلا من 749 ريال تخفيض 10%، يتوفر ضمن عروض شهر مايو هايبر لولو ثلاجة ميديا سعة 413 لتر بسعر 2299 ريال بدلا من 2749 ريال تخفيض 16%، تتوفر ضمن عروض الثلاجات هايبر لولو ميديا ثلاجة باللون الأبيض 85 لتر باب واحد بسعر 559 ريال بدلا من 689 ريال تخفيض 19%، تتوفر توشيبا ثلاجة سعة 411 لتر بسعر 3099 ريال بدلا من 3799 ريال تخفيض 18%.
عروض الأجهزة الكهربائية هايبر لولو
تتوفر جنرال ثلاجة 2 باب 25 لتر بسعر 1799 ريال بدلا من 2299 ريال تخفيض 22%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر لولو فريزر ميديا سعة 142 لتر بسعر 899 ريال بدلا من 1119 ريال تخفيض 20%، تتوفر سوبر جنرال ثلاجة سعة 181 لتر بسعر 1099 ريال بدلا من 1499 ريال تخفيض 27%، تتوفر ثلاجة ال جي سعة 436 لتر بسعر 2949 ريال بدلا من 3999 ريال تخفيض 26% ضمن عروض هايبر لولو حتى نهاية شهر مايو.
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