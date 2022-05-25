شوف عروض بنده الأسبوعية اغتنم الفرصة واحصل علي 50% خصم خاص لمدة ثلاثة ايام

عروض بنده الأسبوعية، عروض مميزة من بنده السعودية لشهر مايو لقدوم فصل الصيف لعام 2022، عدد كبير من المقيمين في المملكة العربية السعودية يتساءلون عن العروض والتخفيضات التي تقدمها بنده السعودية للصيف هذا العام، وذلك لأن قبل أجازة عيد الفطر قد ذكرت مجموعة شركات بنده السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أنها ستقدم العديد من العروض والتخفيضات بعد إجازة عيد الفطر بمناسبة قدوم شهر الصيف، كما أنها ذكرت أنه سيكون هناك العديد من الهدايا والمفاجآت، وإليكم خلال اليوم عروض مميزة جدًا من بنده السعودية لشهر مايو 2022.

خصومات بنده اليومية خصم 40% صالح لمدة اسبوع تسوق الآن قبل نفاذ الكمية

عروض بنده الأسبوعية

بنده هي شركة موجودة في المملكة العربية السعودية منذ الثمانينات تقريبًا وكان أول نشأة ليها في مدينة الرياض وكانت عبارة عن ميني ماركت لبيع المنتجات الغذائية، ولكن بعد نجاحه أصبح له عدد كبير من الفروع داخل المملكة العربية السعودية وخارجها في الشرق الأوسط ودول الوطن العربي، وقد قامت مجموعة شركات بنده بعمل موقع إلكتروني من أجل البيع والشراء إلكترونياً ويتم التوصيل مجانًا.

عروض مميزة من بنده السعودية لشهر مايو 2022

تقدم بنده السعودية عروض ممتازة جدًا خلال شهر مايو من هذا العام 2022، وإليكم بعض هذه العروض فيما يلي:

خصومات بنده الشهرية منظف عميق للوجه اسكينول 225 مل بسعر 5.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم كريم النهار للتفتيح غير 150 ملابس 14.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية سوبر كريم للوجه بونت 50 مل سعره 16.95 ريال سعودي . خصومات بنده الأسبوعية كريم فيتامين جلود اند لفلي بسعر 16.95 ريال سعودي.

تنزيلات بنده الشهرية

تخفيضات بنده الأسبوعية غسول للوجه لتفتيح البشره غارنيه بسعر 15.95 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية كريم لتفتيح البشرة مع فيتامين سي بسعر 18.95 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم سيرم اشراقه سريع مع فيتامين سي غارنييه 30 مل بسعر 38.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية كريم النهار نيو جرينا هيدرو بوست ب 50 ملي سعر .24.95 ريال سعودي.

تنزيلات بنده الأسبوعية