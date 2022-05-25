شوف عروض ساكو السعودية وأوفر عروض الصيف على الأجهزة ولوازم المنزل saco

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عمر شويل - جدة عروض الصيف وأفضل المنتجات التي يكثر البحث عنها في الصيف متاحة للشراء من عروض ساكو من يوم 11 مايو ولمدة شهر حتى 11 يونيو، فكل ما هو متعلق بالمكيفات من أجهزة وأدوات تنظيف، وأيضًا المراوح مع أجهزة تبريد الهواء، لذا تمتعوا بشهر كامل من أقوى التخفيضات على عدد كبير من المنتجات، فقط عند التسوق من ساكو السعودية سواء من الفروع أو عبر طلب المنتج اونلاين.

عروض ساكو السعودية وأوفر عروض الصيف

كتالوج ساكو لصيف 2022 شامل لكل اللوازم الخاصة بفصل الصيف، فنجد المكيف الصحراوي 80 لتر ويعمل بقوة 280 واط، بسعر مذهل أو يمكنك تقسيط المبلغ على 6 أقساط، ويتوافر منظف المكيفات بأقوى خصم، وكل ذلك متاح في الصفحة الرئيسية لنشرة العروض، بالإضافة إلى مسابح للأطفال وأخرى للعائلة، فنجد مسبح عائلي حجم 60x150x220 سم، وإليكم تفاصيل العروض:

مكيف صحراوي بسعر 1499 ريال سعودي بدلًا من 1699 ريال سعودي.

عبوتين من منظف المكيفات بسعر 69 ريال سعودي بدلًا من 89.75 ريال سعودي.

ساكو مسبح عائلي بسعر 349 ريال سعودي بدلًا من 449.75 ريال سعودي.

عروض ساكو للأجهزة الكهربائية

الأجهزة الكهربائية مثل المراوح والمكيفات أساسية في عروض الصيف في ساكو، وخاصة عندما تضم العروض مكيف متنقل، بحيث يمكنك تحريكه معك اينما تذهب في المنزل، بدلًا من أن يكون مثبت في غرفة واحدة فقط، كما يأتي معه ريموت للتحكم به بسهولة، ويوجد من نوع 14000 وحدة وأخر 19000 وحدة، وإلى جانب الخصم على السعر متاح شراؤه وتقسيط ثمنه، وبالنسبة إلى المراوح فتوجد الأنواع التي تثبت في الجدار وأيضًا مراوح يسهل تحريكها من مكان لأخر وتأتي بالشكل العامودي أو على شكل صندوق.

مكيف متنقل 14000 وحدة بسعر 1899 ريال سعودي بدلًا من 2099 ريال سعودي.

جهاز مكيف هواء محمول 9000 وحدة، بسعر 1649 ريال سعودي بدلًا من 1699 ريال سعودي.

مروحة عامودية 3 سرعات بسعر 239 ريال سعودي بدلًا من 259.75 ريال سعودي.

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مبرد الهواء من الاختيارات الموفقة بالنسبة لك إذا كنت تبحث عن جهاز يصدر هواء بارد لجعل جو الغرفة العام لطيف وأكثر برودة، كما أنه اقتصادي في استهلاك الطاقة، ومتاح بأسعار تبدأ من 399 ريال، وأشكال أخرى منه مع المزيد من المزايا مثل حجيرة الثلج.