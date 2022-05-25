فرصة ذهبية للحصول على 500.000 دولار من مسابقة الحلم| وتفعيل اشتراكك

فرصة ذهبية قائمة أمام المشتركين من أجل الحصول على جائزة النصف مليون دولار أمريكي من مسابقة الحلم 2022، من خلال تفعيل الاشتراك لدخول السحب الجديد المقبل المقرر إطلاقه خلال أيام قليلة مع الإعلامي مصطفى الأغا عبر برنامَج صدى الملاعب المذاع على فضائية إم بي سي، حيث سيتم السحب بنظام القرعة العشوائية لإعلان اسم الفائز، ثم الاتصال به على الهواء مباشرةً، وفي حالة عدم الرد على الاتصال الهاتفي يتم السحب مجددًا لاختيار اسم فائز آخر وفق قوانين المسابقة، وهكذا حتى يتم الرد من قبل الفائز.

الاشتراك في مسابقة الحلم

ومازالت الفرصة سانحة للاشتراك في مسابقة الحلم لدخول السحب الجديد المقبل، وللمشاركة يتم إرسال رسالة نصیة تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream” أو “reve” على الرَّقْم المختصر الخاص بالمشغل بشركة المحمول الذي یتبعه المشارك في بلده، أو الرَّقْم الدَّوْليّ الموحد، وفور إرسال رسالة قصيرة إلى الرَّقْم، تصلك عدد من الأسئلة العامة، عليك الإجابة بشكل صحيح، لتُعتبر مشاركًا، ومن ثم التأهل لسحب الحلم، أما في حالة الإشتراك اليومي المتجدد تلقائيًا، لابد من إرسال رسالة نصیة تحتوي على كلمة “انضم” أو “Join“ على نفس الرَّقْم واتباع نفس الخطوات.

الاشتراك عبر التطبيق

كما يمكن للمستخدمين من جميع الدول من الاشتراك أيضًا عن طريق تطبيق الحلم للجوال، والذي يُمكن الحصول عليه من خلال متجر آبل وأندرويد، وبعد تحميل التطبيق عليك اتباع الخطوات التالية:

التسجيل عبر إدخال رقم هاتفك المتحرك.

ثم تأكيد بياناتك بإدخال رمز التأكيد اللذي سيصل من خلال رسالة نصية إلى رقمك.

يحصل المستخدم على عملات رقمية في التطبيق.

يستطيع من خلال العملات الرقمية المشاركة عن طريق تطبيق الحلم.

مع الأخذ في الاعتبار بضرورة الموافقة على استقبال تنبيهات من المنظم عبر التطبيق والرسائل القصيرة والعروض الإعلانية وأي حملات أخرى من المنظم على هاتفه المحمول، وعند الاشترك يتلقى المشارك رسالة ترحيب تحتوي على تفاصيل الخدمة تليها رسالة المحتوى التي ستصل للمشارك يوميا تحمل فرص للسحوبات.